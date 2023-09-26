https://ria.ru/20230926/ukraina-1898839307.html

Нидерланды продолжат поставлять оружие Украине, заявила министр обороны

Нидерланды продолжат поставлять оружие Украине, заявила министр обороны - РИА Новости, 26.09.2023

Нидерланды продолжат поставлять оружие Украине, заявила министр обороны

Нидерланды продолжат поставлять Киеву оружие и укреплять украинские вооруженные формирования и после завершения конфликта, заявила министр обороны страны Кайса... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T22:28

2023-09-26T22:28

2023-09-26T22:55

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ГААГА, 26 сен - РИА Новости. Нидерланды продолжат поставлять Киеву оружие и укреплять украинские вооруженные формирования и после завершения конфликта, заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен. Глава оборонного ведомства Нидерландов в настоящее время находится с рабочим визитом в США. "Мы будем и далее помогать Украине оружием и боеприпасами", - сообщила Оллонгрен во вторник в интервью американскому телеканалу MSNBC. Кроме того, министр обороны Нидерландов добавила, что страна будет работать над укреплением вооруженных формирований Украины и после конфликта, "так как Россия никуда не денется". По ее словам, "Украину надо сохранить как важного партнера НАТО". Нидерланды, по последним данным минобороны страны, к настоящему моменту оказали Украине военную помощь на 1,9 миллиарда евро. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

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в мире, украина, нидерланды, россия, сергей лавров, нато