https://ria.ru/20230926/ukraina-1898807866.html

Шмыгаль обвинил страну ЕС в препятствовании экспорту украинского зерна

Шмыгаль обвинил страну ЕС в препятствовании экспорту украинского зерна - РИА Новости, 26.09.2023

Шмыгаль обвинил страну ЕС в препятствовании экспорту украинского зерна

Одна из стран ЕС тормозит процесс согласования механизма украинского аграрного экспорта в соседние страны восточной Европы, заявил премьер-министр Украины Денис РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T18:47

2023-09-26T18:47

2023-09-26T18:47

украина

денис шмыгаль

евросоюз

зерновая сделка

экономика

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Одна из стран ЕС тормозит процесс согласования механизма украинского аграрного экспорта в соседние страны восточной Европы, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Ранее во вторник министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что Киев разработал процедуру верификации экспорта кукурузы, рапса, подсолнечника, пшеницы в пять приграничных стран Евросоюза без их согласования. "Этот механизм Украина представила в рамках плана по разрешению зернового кризиса, который поддержала Европейская комиссия. Четыре страны проработали украинский план, высказали свои конструктивные замечания и предложения и готовы к обсуждению. И только одно государство против. К сожалению, у нас нет ни логического, ни экономического объяснения", - написал Шмыгаль. При этом премьер не уточнил, какая страна не согласна с планом, но добавил, что готовятся соответствующие документы с Румынией и Болгарией. "Эти страны не нарушали торговые правила Евросоюза и Соглашение об ассоциации и не вводили односторонние ограничения", - подытожил премьер. Весной с разрешения Еврокомиссии Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния ввели запрет на импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины. В середине сентября Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать этот запрет, однако Польша, Словакия и Венгрия заявили, что сделают это в одностороннем порядке.

https://ria.ru/20230925/odessa-1898503841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, денис шмыгаль, евросоюз, зерновая сделка, экономика