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Шмыгаль обвинил страну ЕС в препятствовании экспорту украинского зерна - РИА Новости, 26.09.2023
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18:47 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/ukraina-1898807866.html
Шмыгаль обвинил страну ЕС в препятствовании экспорту украинского зерна
Шмыгаль обвинил страну ЕС в препятствовании экспорту украинского зерна - РИА Новости, 26.09.2023
Шмыгаль обвинил страну ЕС в препятствовании экспорту украинского зерна
Одна из стран ЕС тормозит процесс согласования механизма украинского аграрного экспорта в соседние страны восточной Европы, заявил премьер-министр Украины Денис РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T18:47
2023-09-26T18:47
украина
денис шмыгаль
евросоюз
зерновая сделка
экономика
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Одна из стран ЕС тормозит процесс согласования механизма украинского аграрного экспорта в соседние страны восточной Европы, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале. Ранее во вторник министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что Киев разработал процедуру верификации экспорта кукурузы, рапса, подсолнечника, пшеницы в пять приграничных стран Евросоюза без их согласования. "Этот механизм Украина представила в рамках плана по разрешению зернового кризиса, который поддержала Европейская комиссия. Четыре страны проработали украинский план, высказали свои конструктивные замечания и предложения и готовы к обсуждению. И только одно государство против. К сожалению, у нас нет ни логического, ни экономического объяснения", - написал Шмыгаль. При этом премьер не уточнил, какая страна не согласна с планом, но добавил, что готовятся соответствующие документы с Румынией и Болгарией. "Эти страны не нарушали торговые правила Евросоюза и Соглашение об ассоциации и не вводили односторонние ограничения", - подытожил премьер. Весной с разрешения Еврокомиссии Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния ввели запрет на импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины. В середине сентября Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать этот запрет, однако Польша, Словакия и Венгрия заявили, что сделают это в одностороннем порядке.
https://ria.ru/20230925/odessa-1898503841.html
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украина, денис шмыгаль, евросоюз, зерновая сделка, экономика
Украина, Денис Шмыгаль, Евросоюз, Зерновая сделка, Экономика
Шмыгаль обвинил страну ЕС в препятствовании экспорту украинского зерна

Шмыгаль: одна из стран ЕС не дает согласовать механизм экспорта зерна с Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyРабочий готовит зерно к посеву на поле в Журовке, Киевская область, Украина
Рабочий готовит зерно к посеву на поле в Журовке, Киевская область, Украина - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочий готовит зерно к посеву на поле в Журовке, Киевская область, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Одна из стран ЕС тормозит процесс согласования механизма украинского аграрного экспорта в соседние страны восточной Европы, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Ранее во вторник министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что Киев разработал процедуру верификации экспорта кукурузы, рапса, подсолнечника, пшеницы в пять приграничных стран Евросоюза без их согласования.
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"Этот механизм Украина представила в рамках плана по разрешению зернового кризиса, который поддержала Европейская комиссия. Четыре страны проработали украинский план, высказали свои конструктивные замечания и предложения и готовы к обсуждению. И только одно государство против. К сожалению, у нас нет ни логического, ни экономического объяснения", - написал Шмыгаль.
При этом премьер не уточнил, какая страна не согласна с планом, но добавил, что готовятся соответствующие документы с Румынией и Болгарией. "Эти страны не нарушали торговые правила Евросоюза и Соглашение об ассоциации и не вводили односторонние ограничения", - подытожил премьер.
Весной с разрешения Еврокомиссии Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния ввели запрет на импорт зерна и другой сельхозпродукции с Украины. В середине сентября Еврокомиссия объявила, что не будет продлевать этот запрет, однако Польша, Словакия и Венгрия заявили, что сделают это в одностороннем порядке.
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УкраинаДенис ШмыгальЕвросоюзЗерновая сделкаЭкономика
 
 
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