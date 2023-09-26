https://ria.ru/20230926/ukraina-1898644992.html
На Украине сообщили об остановке работы паромного КПП на границе с Румынией
На Украине сообщили об остановке работы паромного КПП на границе с Румынией - РИА Новости, 26.09.2023
На Украине сообщили об остановке работы паромного КПП на границе с Румынией
Работа паромного пункта пропуска "Орловка" на границе Украины с Румынией приостановлена из-за взрывов в Одесской области, сообщили в госпогранслужбе Украины. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:21
2023-09-26T10:21
2023-09-26T10:21
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Работа паромного пункта пропуска "Орловка" на границе Украины с Румынией приостановлена из-за взрывов в Одесской области, сообщили в госпогранслужбе Украины. Ранее во вторник глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в Измаильском районе в результате взрывов повреждена припортовая инфраструктура. "Временно приостановлена работа паромного пункта пропуска "Орловка". Сейчас там идут мероприятия по стабилизации работы после ночной атаки. Мы сообщим о возобновлении пропускных операций, а пока просим выбирать другие пути в Румынию", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале погранслужбы Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230926/smi-1898634304.html
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в мире, украина, румыния, одесская область, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Румыния, Одесская область, Вооруженные силы РФ
На Украине сообщили об остановке работы паромного КПП на границе с Румынией
Погранслужба Украины: работа пункта "Орловка" на границе с Румынией остановлена