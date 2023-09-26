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Жительницу Саратовской области заподозрили в убийстве 30-летней давности - РИА Новости, 26.09.2023
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16:36 26.09.2023 (обновлено: 16:46 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/ubiystvo-1898768814.html
Жительницу Саратовской области заподозрили в убийстве 30-летней давности
Жительницу Саратовской области заподозрили в убийстве 30-летней давности - РИА Новости, 26.09.2023
Жительницу Саратовской области заподозрили в убийстве 30-летней давности
Следователи задержали жительницу Саратовской области по подозрению в убийстве, совершенном в 1993 году, сообщается в Telegram-канале областного управления СК... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:36
2023-09-26T16:46
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
балаково
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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Следователи задержали жительницу Саратовской области по подозрению в убийстве, совершенном в 1993 году, сообщается в Telegram-канале областного управления СК РФ. По данным следствия, в ночь на 27 апреля 1993 года подозреваемая в одном из заведений города Балаково познакомилась с мужчиной, по его приглашению с подругой прибыла в квартиру на улице Степной. После застолья фигурантка уединилась с мужчиной в комнате, поссорилась с ним и нанесла ему множественные удары по голове и шее, полагает СК. Затем подруги покинули квартиру, а утром мужчину без признаков жизни обнаружил знакомый, указывает следствие. "Следователем следственного отдела по городу Балаково задержана 63-летняя женщина, подозреваемая в убийстве, совершенном в 1993 году", - говорится в сообщении. Уточняется, что долгое время преступление оставалось нераскрытым, но в этом году следователи вышли на подозреваемую. "В этом году подруга подозреваемой органами внутренних дел обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека". Следы ее пальцев рук совпали со следами, обнаруженными на одном из предметов в ходе осмотра места происшествия. В результате слаженной работы следователей следственного управления СКР по Саратовской области и оперативников ГУ МВД России Саратовской области с женщинами были проведены следственные и процессуальные действия, в ходе которых 63-летняя призналась в содеянном", - пояснили в СК.
https://ria.ru/20230906/ubiystvo-1894592188.html
https://ria.ru/20230524/ubiystvo-1873775816.html
саратовская область
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происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), балаково
Происшествия, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ), Балаково
Жительницу Саратовской области заподозрили в убийстве 30-летней давности

В Балаково задержали женщину по подозрению в убийстве мужчины в 1993 году

© Фото : СУ СК России по Саратовской областиСледственные действия с женщиной, подозреваемой в убийстве, совершенном в 1993 году в Саратовской области
Следственные действия с женщиной, подозреваемой в убийстве, совершенном в 1993 году в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : СУ СК России по Саратовской области
Следственные действия с женщиной, подозреваемой в убийстве, совершенном в 1993 году в Саратовской области
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Следователи задержали жительницу Саратовской области по подозрению в убийстве, совершенном в 1993 году, сообщается в Telegram-канале областного управления СК РФ.
По данным следствия, в ночь на 27 апреля 1993 года подозреваемая в одном из заведений города Балаково познакомилась с мужчиной, по его приглашению с подругой прибыла в квартиру на улице Степной. После застолья фигурантка уединилась с мужчиной в комнате, поссорилась с ним и нанесла ему множественные удары по голове и шее, полагает СК. Затем подруги покинули квартиру, а утром мужчину без признаков жизни обнаружил знакомый, указывает следствие.
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"Следователем следственного отдела по городу Балаково задержана 63-летняя женщина, подозреваемая в убийстве, совершенном в 1993 году", - говорится в сообщении.
Уточняется, что долгое время преступление оставалось нераскрытым, но в этом году следователи вышли на подозреваемую.
© Фото : СУ СК России по Саратовской областиСледственные действия с женщиной, подозреваемой в убийстве, совершенном в 1993 году в Саратовской области
Следственные действия с женщиной, подозреваемой в убийстве, совершенном в 1993 году в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : СУ СК России по Саратовской области
Следственные действия с женщиной, подозреваемой в убийстве, совершенном в 1993 году в Саратовской области
"В этом году подруга подозреваемой органами внутренних дел обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека". Следы ее пальцев рук совпали со следами, обнаруженными на одном из предметов в ходе осмотра места происшествия. В результате слаженной работы следователей следственного управления СКР по Саратовской области и оперативников ГУ МВД России Саратовской области с женщинами были проведены следственные и процессуальные действия, в ходе которых 63-летняя призналась в содеянном", - пояснили в СК.
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ПроисшествияСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Балаково
 
 
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