https://ria.ru/20230926/ubiystvo-1898768814.html

Жительницу Саратовской области заподозрили в убийстве 30-летней давности

Жительницу Саратовской области заподозрили в убийстве 30-летней давности - РИА Новости, 26.09.2023

Жительницу Саратовской области заподозрили в убийстве 30-летней давности

Следователи задержали жительницу Саратовской области по подозрению в убийстве, совершенном в 1993 году, сообщается в Telegram-канале областного управления СК... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:36

2023-09-26T16:36

2023-09-26T16:46

происшествия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

балаково

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САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Следователи задержали жительницу Саратовской области по подозрению в убийстве, совершенном в 1993 году, сообщается в Telegram-канале областного управления СК РФ. По данным следствия, в ночь на 27 апреля 1993 года подозреваемая в одном из заведений города Балаково познакомилась с мужчиной, по его приглашению с подругой прибыла в квартиру на улице Степной. После застолья фигурантка уединилась с мужчиной в комнате, поссорилась с ним и нанесла ему множественные удары по голове и шее, полагает СК. Затем подруги покинули квартиру, а утром мужчину без признаков жизни обнаружил знакомый, указывает следствие. "Следователем следственного отдела по городу Балаково задержана 63-летняя женщина, подозреваемая в убийстве, совершенном в 1993 году", - говорится в сообщении. Уточняется, что долгое время преступление оставалось нераскрытым, но в этом году следователи вышли на подозреваемую. "В этом году подруга подозреваемой органами внутренних дел обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека". Следы ее пальцев рук совпали со следами, обнаруженными на одном из предметов в ходе осмотра места происшествия. В результате слаженной работы следователей следственного управления СКР по Саратовской области и оперативников ГУ МВД России Саратовской области с женщинами были проведены следственные и процессуальные действия, в ходе которых 63-летняя призналась в содеянном", - пояснили в СК.

https://ria.ru/20230906/ubiystvo-1894592188.html

https://ria.ru/20230524/ubiystvo-1873775816.html

саратовская область

балаково

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), балаково