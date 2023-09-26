Жительницу Саратовской области заподозрили в убийстве 30-летней давности
В Балаково задержали женщину по подозрению в убийстве мужчины в 1993 году
© Фото : СУ СК России по Саратовской областиСледственные действия с женщиной, подозреваемой в убийстве, совершенном в 1993 году в Саратовской области
Следственные действия с женщиной, подозреваемой в убийстве, совершенном в 1993 году в Саратовской области
САРАТОВ, 26 сен - РИА Новости. Следователи задержали жительницу Саратовской области по подозрению в убийстве, совершенном в 1993 году, сообщается в Telegram-канале областного управления СК РФ.
По данным следствия, в ночь на 27 апреля 1993 года подозреваемая в одном из заведений города Балаково познакомилась с мужчиной, по его приглашению с подругой прибыла в квартиру на улице Степной. После застолья фигурантка уединилась с мужчиной в комнате, поссорилась с ним и нанесла ему множественные удары по голове и шее, полагает СК. Затем подруги покинули квартиру, а утром мужчину без признаков жизни обнаружил знакомый, указывает следствие.
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"Следователем следственного отдела по городу Балаково задержана 63-летняя женщина, подозреваемая в убийстве, совершенном в 1993 году", - говорится в сообщении.
Уточняется, что долгое время преступление оставалось нераскрытым, но в этом году следователи вышли на подозреваемую.
© Фото : СУ СК России по Саратовской областиСледственные действия с женщиной, подозреваемой в убийстве, совершенном в 1993 году в Саратовской области
Следственные действия с женщиной, подозреваемой в убийстве, совершенном в 1993 году в Саратовской области
"В этом году подруга подозреваемой органами внутренних дел обвинялась в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека". Следы ее пальцев рук совпали со следами, обнаруженными на одном из предметов в ходе осмотра места происшествия. В результате слаженной работы следователей следственного управления СКР по Саратовской области и оперативников ГУ МВД России Саратовской области с женщинами были проведены следственные и процессуальные действия, в ходе которых 63-летняя призналась в содеянном", - пояснили в СК.