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Моор сообщил, что Тюменская область готова к отопительному сезону
Моор сообщил, что Тюменская область готова к отопительному сезону - РИА Новости, 26.09.2023
Моор сообщил, что Тюменская область готова к отопительному сезону
Тюменская область успешно подготовилась к отопительному сезону, готовность оценивается в 99,9 процента, сообщил глава региона Александр Моор в своем... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:32
2023-09-26T15:32
2023-09-26T15:32
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 26 сен – РИА Новости. Тюменская область успешно подготовилась к отопительному сезону, готовность оценивается в 99,9 процента, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "Тюменская область готова к зимнему отопительному сезону. Ближе к середине октября в регионе ожидается уже стабильное похолодание. Сейчас готовность объектов составляет 99,9%. Благодарю коммунальные службы за проделанную работу. Окончательную оценку вместе с земляками поставим весной", – отметил в посте Александр Моор. По словам губернатора, к началу сезона специалисты коммунальных служб региона отремонтировали и заменили оборудование в 58 котельных, привели в порядок более 1200 километров теплосетей, электросетей, сетей водоснабжения и водоотведения.
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тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
Моор сообщил, что Тюменская область готова к отопительному сезону
Моор: Тюменская область готова к отопительному сезону
ТЮМЕНЬ, 26 сен – РИА Новости. Тюменская область успешно подготовилась к отопительному сезону, готовность оценивается в 99,9 процента, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Тюменская область готова к зимнему отопительному сезону. Ближе к середине октября в регионе ожидается уже стабильное похолодание. Сейчас готовность объектов составляет 99,9%. Благодарю коммунальные службы за проделанную работу. Окончательную оценку вместе с земляками поставим весной", – отметил в посте Александр Моор.
По словам губернатора, к началу сезона специалисты коммунальных служб региона отремонтировали и заменили оборудование в 58 котельных, привели в порядок более 1200 километров теплосетей, электросетей, сетей водоснабжения и водоотведения.
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