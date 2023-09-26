https://ria.ru/20230926/tyumen-1898750931.html

Моор сообщил, что Тюменская область готова к отопительному сезону

Моор сообщил, что Тюменская область готова к отопительному сезону - РИА Новости, 26.09.2023

Моор сообщил, что Тюменская область готова к отопительному сезону

Тюменская область успешно подготовилась к отопительному сезону, готовность оценивается в 99,9 процента, сообщил глава региона Александр Моор в своем... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:32

2023-09-26T15:32

2023-09-26T15:32

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 26 сен – РИА Новости. Тюменская область успешно подготовилась к отопительному сезону, готовность оценивается в 99,9 процента, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "Тюменская область готова к зимнему отопительному сезону. Ближе к середине октября в регионе ожидается уже стабильное похолодание. Сейчас готовность объектов составляет 99,9%. Благодарю коммунальные службы за проделанную работу. Окончательную оценку вместе с земляками поставим весной", – отметил в посте Александр Моор. По словам губернатора, к началу сезона специалисты коммунальных служб региона отремонтировали и заменили оборудование в 58 котельных, привели в порядок более 1200 километров теплосетей, электросетей, сетей водоснабжения и водоотведения.

https://ria.ru/20230922/poligon-1897924781.html

тюменская область

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тюменская область, александр моор