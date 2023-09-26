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Моор сообщил, что Тюменская область готова к отопительному сезону - РИА Новости, 26.09.2023
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Тюменская область
 
15:32 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/tyumen-1898750931.html
Моор сообщил, что Тюменская область готова к отопительному сезону
Моор сообщил, что Тюменская область готова к отопительному сезону - РИА Новости, 26.09.2023
Моор сообщил, что Тюменская область готова к отопительному сезону
Тюменская область успешно подготовилась к отопительному сезону, готовность оценивается в 99,9 процента, сообщил глава региона Александр Моор в своем... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:32
2023-09-26T15:32
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 26 сен – РИА Новости. Тюменская область успешно подготовилась к отопительному сезону, готовность оценивается в 99,9 процента, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале. "Тюменская область готова к зимнему отопительному сезону. Ближе к середине октября в регионе ожидается уже стабильное похолодание. Сейчас готовность объектов составляет 99,9%. Благодарю коммунальные службы за проделанную работу. Окончательную оценку вместе с земляками поставим весной", – отметил в посте Александр Моор. По словам губернатора, к началу сезона специалисты коммунальных служб региона отремонтировали и заменили оборудование в 58 котельных, привели в порядок более 1200 километров теплосетей, электросетей, сетей водоснабжения и водоотведения.
https://ria.ru/20230922/poligon-1897924781.html
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тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
Моор сообщил, что Тюменская область готова к отопительному сезону

Моор: Тюменская область готова к отопительному сезону

© РИА Новости / Александр АндреевВид на набережную Тюмени
Вид на набережную Тюмени - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Александр Андреев
Вид на набережную Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 26 сен – РИА Новости. Тюменская область успешно подготовилась к отопительному сезону, готовность оценивается в 99,9 процента, сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.
"Тюменская область готова к зимнему отопительному сезону. Ближе к середине октября в регионе ожидается уже стабильное похолодание. Сейчас готовность объектов составляет 99,9%. Благодарю коммунальные службы за проделанную работу. Окончательную оценку вместе с земляками поставим весной", – отметил в посте Александр Моор.
По словам губернатора, к началу сезона специалисты коммунальных служб региона отремонтировали и заменили оборудование в 58 котельных, привели в порядок более 1200 километров теплосетей, электросетей, сетей водоснабжения и водоотведения.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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Тюменская областьТюменская областьАлександр Моор
 
 
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