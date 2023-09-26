https://ria.ru/20230926/turtsiya-1898728078.html
Эрдоган призвал избавиться от конституции, принятой после переворота
Эрдоган призвал избавиться от конституции, принятой после переворота - РИА Новости, 26.09.2023
Эрдоган призвал избавиться от конституции, принятой после переворота
Турция должна избавиться от "позора конституции", принятой после военного переворота, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:20
2023-09-26T14:20
2023-09-26T14:20
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 26 сен – РИА Новости. Турция должна избавиться от "позора конституции", принятой после военного переворота, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Турецкий лидер призвал все политические силы активно участвовать в разработке проекта новой конституции. Эрдоган отмечал, что нынешняя конституция Турции была принята в 1982 году и уже не отвечает вызовам современности, несмотря на ряд внесенных поправок. "Отныне Турция должна избавиться от позора конституции, принятой после военного переворота. Мой народ заслуживает гражданской, либеральной конституции, соответствующей условиям эпохи", - приводит слова Эрдогана управление по коммуникациям президентской администрации.
https://ria.ru/20230926/turtsiya-1898619411.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган призвал избавиться от конституции, принятой после переворота
Эрдоган: Турция должна избавиться от принятой после переворота конституции
АНКАРА, 26 сен – РИА Новости. Турция должна избавиться от "позора конституции", принятой после военного переворота, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Турция нуждается в новой конституции, которая станет залогом дальнейшего развития страны, подготовка новой редакции основного закона продолжается. Турецкий лидер призвал все политические силы активно участвовать в разработке проекта новой конституции. Эрдоган отмечал, что нынешняя конституция Турции была принята в 1982 году и уже не отвечает вызовам современности, несмотря на ряд внесенных поправок.
"Отныне Турция должна избавиться от позора конституции, принятой после военного переворота. Мой народ заслуживает гражданской, либеральной конституции, соответствующей условиям эпохи", - приводит слова Эрдогана управление по коммуникациям президентской администрации.
Источник в Турции прокомментировал обвинения в помощи России с санкциями