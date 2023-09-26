https://ria.ru/20230926/trevoga-1898652659.html
Губернатор Севастополя сообщил об отмене воздушной тревоги в городе
Губернатор Севастополя сообщил об отмене воздушной тревоги в городе - РИА Новости, 26.09.2023
Губернатор Севастополя сообщил об отмене воздушной тревоги в городе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев спустя десять минут после объявления сообщил об отмене воздушной тревоги в городе. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T10:50
2023-09-26T10:50
2023-09-26T10:54
севастополь
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михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев спустя десять минут после объявления сообщил об отмене воздушной тревоги в городе.Воздушную тревогу объявляли во вторник в 10.37 мск."Отбой воздушной опасности", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230925/krym-1898406761.html
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севастополь, россия, михаил развожаев
Севастополь, Россия, Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя сообщил об отмене воздушной тревоги в городе
Развожаев: воздушная тревога в Севастополе отменена