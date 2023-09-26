https://ria.ru/20230926/trevoga-1898652659.html

Губернатор Севастополя сообщил об отмене воздушной тревоги в городе

Губернатор Севастополя сообщил об отмене воздушной тревоги в городе - РИА Новости, 26.09.2023

Губернатор Севастополя сообщил об отмене воздушной тревоги в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев спустя десять минут после объявления сообщил об отмене воздушной тревоги в городе. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T10:50

2023-09-26T10:50

2023-09-26T10:54

севастополь

россия

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев спустя десять минут после объявления сообщил об отмене воздушной тревоги в городе.Воздушную тревогу объявляли во вторник в 10.37 мск."Отбой воздушной опасности", - сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230925/krym-1898406761.html

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, россия, михаил развожаев