https://ria.ru/20230926/trevoga-1898620463.html

В шести областях Украины объявлена воздушная тревога

В шести областях Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 26.09.2023

В шести областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T06:37

2023-09-26T06:37

2023-09-26T06:37

специальная военная операция на украине

украина

николаевская область

вооруженные силы рф

днепропетровская область

в мире

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, тревога была объявлена в 6.13 в Николаевской области, а затем распространилась на другие области. Также тревога звучит в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230925/vzryv-1898595245.html

украина

николаевская область

днепропетровская область

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украина, николаевская область, вооруженные силы рф, днепропетровская область, в мире