https://ria.ru/20230926/trevoga-1898620463.html
В шести областях Украины объявлена воздушная тревога
В шести областях Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 26.09.2023
В шести областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T06:37
2023-09-26T06:37
2023-09-26T06:37
специальная военная операция на украине
украина
николаевская область
вооруженные силы рф
днепропетровская область
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Одесской, Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, тревога была объявлена в 6.13 в Николаевской области, а затем распространилась на другие области. Также тревога звучит в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230925/vzryv-1898595245.html
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украина, николаевская область, вооруженные силы рф, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область, В мире
В шести областях Украины объявлена воздушная тревога
В шести областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги