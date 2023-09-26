https://ria.ru/20230926/trevoga-1898609993.html
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.09.2023
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T00:47
2023-09-26T00:47
2023-09-26T03:07
специальная военная операция на украине
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николаевская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога была объявлена в Николаевской области в 22.48, а в Днепропетровской - в 22.54. С 0.00 она распространилась на остальные четыре области. Позднее телеканал ТСН сообщил о "работе ПВО" и взрывах в Одесской области, где также объявили воздушную тревогу в ночь на вторник, а "24-й канал" - в Черкасской.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230925/odessa-1898407138.html
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украина, харьковская область, николаевская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Николаевская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины звучит сигнал воздушной тревоги