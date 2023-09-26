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Губернатор: объем торговли Ленобласти с Белоруссией достигнет $1 млрд - РИА Новости, 26.09.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
16:20 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/torgovlya-1898764005.html
Губернатор: объем торговли Ленобласти с Белоруссией достигнет $1 млрд
Губернатор: объем торговли Ленобласти с Белоруссией достигнет $1 млрд - РИА Новости, 26.09.2023
Губернатор: объем торговли Ленобласти с Белоруссией достигнет $1 млрд
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что объем торговли с Белоруссией в 2023 году достигнет миллиарда долларов, как и запланировали... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:20
2023-09-26T16:20
ленинградская область
белоруссия
ленинградская область
александр лукашенко
александр дрозденко
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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что объем торговли с Белоруссией в 2023 году достигнет миллиарда долларов, как и запланировали стороны ранее. "Для нас честь выполнить поручение и выйти на миллиард (долларов товарооборота в этом году – ред.). В 2022 году наш торговый оборот вырос на 18% и составил почти 835 миллионов долларов. За полгода 2023 года объем торговли увеличился почти на 25%, до 532 миллионов долларов (по сравнению с январем-июнем прошлого года - ред.). То есть мы на миллиард выходим. Уже у нас этих сомнений нет, потому что процент продолжает расти", - сказал Дрозденко во время встречи в Минске во вторник с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что именно благодаря тесному сотрудничеству сторон номенклатура взаимной торговли только за последний год увеличилась на 70 новых позиций. "Такого раньше не было, чтобы настолько быстро росла номенклатура наших взаимных интересов. У нас открываются уже ярмарки, магазины с белорусской продукцией", - отметил руководитель российского региона. Дрозденко согласился со словами президента Белоруссии, что в такой ситуации нет необходимости создавать дублирующие производства. "Вы действительно правы, нам не нужно изобретать велосипед в том, что мы можем купить у вас. Тем более мы начали отрабатывать очень хорошие схемы кредитования, которые, не скрою, нам выгодны. Нам не нужно вкладывать бюджетные деньги. Мы можем получить услугу, товар или работы здесь и сейчас, а затем уже вместе с вами через лизинговые и кредитные схемы рассчитаться", - сказал он.
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белоруссия, ленинградская область, александр лукашенко, александр дрозденко
Ленинградская область , Белоруссия, Ленинградская область, Александр Лукашенко, Александр Дрозденко

Губернатор: объем торговли Ленобласти с Белоруссией достигнет $1 млрд

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи
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МИНСК, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что объем торговли с Белоруссией в 2023 году достигнет миллиарда долларов, как и запланировали стороны ранее.
"Для нас честь выполнить поручение и выйти на миллиард (долларов товарооборота в этом году – ред.). В 2022 году наш торговый оборот вырос на 18% и составил почти 835 миллионов долларов. За полгода 2023 года объем торговли увеличился почти на 25%, до 532 миллионов долларов (по сравнению с январем-июнем прошлого года - ред.). То есть мы на миллиард выходим. Уже у нас этих сомнений нет, потому что процент продолжает расти", - сказал Дрозденко во время встречи в Минске во вторник с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Он подчеркнул, что именно благодаря тесному сотрудничеству сторон номенклатура взаимной торговли только за последний год увеличилась на 70 новых позиций. "Такого раньше не было, чтобы настолько быстро росла номенклатура наших взаимных интересов. У нас открываются уже ярмарки, магазины с белорусской продукцией", - отметил руководитель российского региона.
Дрозденко согласился со словами президента Белоруссии, что в такой ситуации нет необходимости создавать дублирующие производства. "Вы действительно правы, нам не нужно изобретать велосипед в том, что мы можем купить у вас. Тем более мы начали отрабатывать очень хорошие схемы кредитования, которые, не скрою, нам выгодны. Нам не нужно вкладывать бюджетные деньги. Мы можем получить услугу, товар или работы здесь и сейчас, а затем уже вместе с вами через лизинговые и кредитные схемы рассчитаться", - сказал он.
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Ленинградская областьБелоруссияЛенинградская областьАлександр ЛукашенкоАлександр Дрозденко
 
 
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