https://ria.ru/20230926/terrakty-1898770554.html

Шольц пошел на поводу у американцев против своего народа, заявил эксперт

Шольц пошел на поводу у американцев против своего народа, заявил эксперт - РИА Новости, 26.09.2023

Шольц пошел на поводу у американцев против своего народа, заявил эксперт

Канцлер Германии Олаф Шольц, зная о подготовке терактов на "Северных потоках", пошел на поводу США против собственного народа, такие действия, направленные... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:43

2023-09-26T16:43

2023-09-26T16:43

сша

сеймур херш

в мире

александр гусев (губернатор)

северный поток — 2

олаф шольц

северный поток

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, зная о подготовке терактов на "Северных потоках", пошел на поводу США против собственного народа, такие действия, направленные против своей страны, можно расценить как терроризм, заявил во вторник РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал в материале, опубликованном на платформе Substack, что некоторые сотрудники ЦРУ считают, что канцлер Германии Олаф Шольц был в курсе подготовки терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Он добавил, что подрыв газопроводов не был связан с Украиной, его целью было избежать влияния России на Германию. "Откровением Херша является то, что канцлер мог быть знаком с планами американских спецслужб. По сути дела, канцлер крупнейшей европейской страны пошел на поводу американцев против собственного народа, зная, к чему это приведет, потому что подрыв "Северных потоков" фактически оставил Германию без природного газа. Он фактически подставил собственный народ", - сказал Гусев. Он добавил, что материал Херша является "важным для немецкого народа". "Я не знаю, как они дальше будут относиться к канцлеру. Такие деяния, направленные против собственного государства и народа, можно расценить как терроризм со всеми вытекающими последствиями", - отметил эксперт. По мнению Гусева, Шольц будет "всячески извиваться, говорить, что он здесь ни при чем и не имел никакого отношения". "Я думаю, что его причастность доказуема и ее нужно доказывать, чтобы впредь людям такого рода, как Шольц, было неповадно", - заключил он. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.

https://radiosputnik.ria.ru/20230925/moravetskiy-1898588239.html

https://ria.ru/20230926/terakt-1898765224.html

https://ria.ru/20230921/sholts-1897681495.html

https://ria.ru/20230305/putin-1855930629.html

сша

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