Рейтинг@Mail.ru
ВВС США получили первое аэротакси с дальностью полета в 160 километров - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/ssha-1898793497.html
ВВС США получили первое аэротакси с дальностью полета в 160 километров
ВВС США получили первое аэротакси с дальностью полета в 160 километров - РИА Новости, 26.09.2023
ВВС США получили первое аэротакси с дальностью полета в 160 километров
Военно-воздушные силы США получили первое электрическое аэротакси, способное перевозить пять человек на 160 километров, которое им поставила американская... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:54
2023-09-26T17:54
в мире
сша
огайо
министерство обороны сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569696507_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_802c4e6edd2c1fe48812cf96473f9204.jpg
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Военно-воздушные силы США получили первое электрическое аэротакси, способное перевозить пять человек на 160 километров, которое им поставила американская компания Joby Aviation, говорится в заявлении организации. "Joby поставила первое воздушное электрическое судно вертикального взлета и посадки (eVTOL) на базу военно-воздушных сил Эдвардс", - указывается в публикации. В компании добавили, что поставка осуществлена на полгода раньше, чем планировалось первоначально. Аэротакси стало первым подобным воздушным транспортным средством, которое получили американские военные. Судно будет использоваться для демонстрации логистических миссий на базе и управляться пилотами ВВС. Первое аэротакси является частью общего контракта Joby Aviation с Пентагоном на 131 миллион долларов. "В партнерстве с ВВС США НАТО также будет использовать воздушное судно для исследований, сфокусированных на том, как данные суда могут соответствовать национальному воздушному пространству на пользу всей индустрии аэротакси", - заявили в компании. Аэротакси eVTOL может пролетать на расстояние порядка 100 миль (160,9 километра) и способно "тихо и быстро" перевозить четырех пассажиров и пилота. В сентябре правительство штата Огайо отмечало, что в регионе будет построен завод по производству летающих такси Joby Aviation. Компания инвестирует не менее 478 миллионов долларов в участок площадью 140 акров (почти 57 гектаров - ред.) в международном аэропорту Дейтона и планирует производить до 500 воздушных судов в год. Ожидается, что строительство завода начнется в 2024 году, а открытие состоится в 2025 году.
https://ria.ru/20201111/ispaniya-1583876576.html
https://ria.ru/20230302/aerotaksi-1855282483.html
сша
огайо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569696507_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_26b61a9389d32db49cc3937a7dad676b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, огайо, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Огайо, Министерство обороны США, НАТО
ВВС США получили первое аэротакси с дальностью полета в 160 километров

Joby Aviation: ВВС США получили аэротакси, способное перевозить 5 человек

© ГК "Аэросоюз"Аэротакси
Аэротакси
© ГК "Аэросоюз"
Аэротакси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Военно-воздушные силы США получили первое электрическое аэротакси, способное перевозить пять человек на 160 километров, которое им поставила американская компания Joby Aviation, говорится в заявлении организации.
"Joby поставила первое воздушное электрическое судно вертикального взлета и посадки (eVTOL) на базу военно-воздушных сил Эдвардс", - указывается в публикации. В компании добавили, что поставка осуществлена на полгода раньше, чем планировалось первоначально.
Посольство Испании - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
В Испании в двух городах туристы смогут пользоваться аэротакси
11 ноября 2020, 00:46
Аэротакси стало первым подобным воздушным транспортным средством, которое получили американские военные. Судно будет использоваться для демонстрации логистических миссий на базе и управляться пилотами ВВС.
Первое аэротакси является частью общего контракта Joby Aviation с Пентагоном на 131 миллион долларов. "В партнерстве с ВВС США НАТО также будет использовать воздушное судно для исследований, сфокусированных на том, как данные суда могут соответствовать национальному воздушному пространству на пользу всей индустрии аэротакси", - заявили в компании.
Аэротакси eVTOL может пролетать на расстояние порядка 100 миль (160,9 километра) и способно "тихо и быстро" перевозить четырех пассажиров и пилота.
В сентябре правительство штата Огайо отмечало, что в регионе будет построен завод по производству летающих такси Joby Aviation. Компания инвестирует не менее 478 миллионов долларов в участок площадью 140 акров (почти 57 гектаров - ред.) в международном аэропорту Дейтона и планирует производить до 500 воздушных судов в год. Ожидается, что строительство завода начнется в 2024 году, а открытие состоится в 2025 году.
Курорт Манжерок - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Сибири заработает аэротакси между "горнолыжными" регионами
2 марта, 14:08
 
В миреСШАОгайоМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала