https://ria.ru/20230926/ssha-1898793497.html

ВВС США получили первое аэротакси с дальностью полета в 160 километров

ВВС США получили первое аэротакси с дальностью полета в 160 километров - РИА Новости, 26.09.2023

ВВС США получили первое аэротакси с дальностью полета в 160 километров

Военно-воздушные силы США получили первое электрическое аэротакси, способное перевозить пять человек на 160 километров, которое им поставила американская... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:54

2023-09-26T17:54

2023-09-26T17:54

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ВАШИНГТОН, 26 сен - РИА Новости. Военно-воздушные силы США получили первое электрическое аэротакси, способное перевозить пять человек на 160 километров, которое им поставила американская компания Joby Aviation, говорится в заявлении организации. "Joby поставила первое воздушное электрическое судно вертикального взлета и посадки (eVTOL) на базу военно-воздушных сил Эдвардс", - указывается в публикации. В компании добавили, что поставка осуществлена на полгода раньше, чем планировалось первоначально. Аэротакси стало первым подобным воздушным транспортным средством, которое получили американские военные. Судно будет использоваться для демонстрации логистических миссий на базе и управляться пилотами ВВС. Первое аэротакси является частью общего контракта Joby Aviation с Пентагоном на 131 миллион долларов. "В партнерстве с ВВС США НАТО также будет использовать воздушное судно для исследований, сфокусированных на том, как данные суда могут соответствовать национальному воздушному пространству на пользу всей индустрии аэротакси", - заявили в компании. Аэротакси eVTOL может пролетать на расстояние порядка 100 миль (160,9 километра) и способно "тихо и быстро" перевозить четырех пассажиров и пилота. В сентябре правительство штата Огайо отмечало, что в регионе будет построен завод по производству летающих такси Joby Aviation. Компания инвестирует не менее 478 миллионов долларов в участок площадью 140 акров (почти 57 гектаров - ред.) в международном аэропорту Дейтона и планирует производить до 500 воздушных судов в год. Ожидается, что строительство завода начнется в 2024 году, а открытие состоится в 2025 году.

https://ria.ru/20201111/ispaniya-1583876576.html

https://ria.ru/20230302/aerotaksi-1855282483.html

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в мире, сша, огайо, министерство обороны сша, нато