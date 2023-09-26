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Киев потерял более 90 военных на Краснолиманском направлении

Киев потерял более 90 военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.09.2023

Киев потерял более 90 военных на Краснолиманском направлении

Потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки превысили 90 человек, российские военные отразили там три атаки украинских штурмовых групп, сообщило во... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:23

2023-09-26T15:23

2023-09-26T15:23

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки превысили 90 человек, российские военные отразили там три атаки украинских штурмовых групп, сообщило во вторник министерство обороны РФ."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва Луганской народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Григоровка (ДНР) и Серебрянского лесничества."Потери противника на данном направлении составили более 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа", - отмечает министерство обороны РФ.По данным Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20.

https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html

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россия, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, в мире