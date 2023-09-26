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Киев потерял более 90 военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:23 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/spetsoperatsiya-1898747986.html
Киев потерял более 90 военных на Краснолиманском направлении
Киев потерял более 90 военных на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 26.09.2023
Киев потерял более 90 военных на Краснолиманском направлении
Потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки превысили 90 человек, российские военные отразили там три атаки украинских штурмовых групп, сообщило во... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:23
2023-09-26T15:23
специальная военная операция на украине
россия
киев
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки превысили 90 человек, российские военные отразили там три атаки украинских штурмовых групп, сообщило во вторник министерство обороны РФ."На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва Луганской народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Григоровка (ДНР) и Серебрянского лесничества."Потери противника на данном направлении составили более 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа", - отмечает министерство обороны РФ.По данным Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20.
https://ria.ru/20230926/atacms-1898568158.html
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россия, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, В мире
Киев потерял более 90 военных на Краснолиманском направлении

МО: Киев потерял 90 военных и артустановку на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Потери ВСУ на Краснолиманском направлении за сутки превысили 90 человек, российские военные отразили там три атаки украинских штурмовых групп, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп 67-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва Луганской народной республики", - говорится в сводке военного ведомства.
Также нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Григоровка (ДНР) и Серебрянского лесничества.
"Потери противника на данном направлении составили более 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и два пикапа", - отмечает министерство обороны РФ.
По данным Минобороны, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20.
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьВ мире
 
 
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