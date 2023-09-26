https://ria.ru/20230926/soyuznik-1898614848.html

СМИ: США решил бросить ключевой союзник

СМИ: США решил бросить ключевой союзник - РИА Новости, 26.09.2023

СМИ: США решил бросить ключевой союзник

Саудовская Аравия снижает зависимость от США, развивая отношения с Россией и Китаем, при этом Эр-Рияд полностью от Вашингтона не отказывается и требует от него... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T03:19

2023-09-26T03:19

2023-09-26T08:41

в мире

саудовская аравия

сша

джо байден

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

опек

брикс

россия

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Саудовская Аравия снижает зависимость от США, развивая отношения с Россией и Китаем, при этом Эр-Рияд полностью от Вашингтона не отказывается и требует от него новых "пактов о взаимопомощи", такое мнение выразил журналист Le Monde Жан-Мишель Беза."Никогда еще саудовцы так хорошо не соответствовали своему прозвищу "нефтяные короли". Они восстановили контроль над рынком черного золота при активной поддержке России", — указал автор. Так, экономические амбиции королевства имеют очень высокую цену, и Эр-Рияд сделает все, чтобы продлить добычу нефти как можно дольше.Как отметил Беза, ОПЕК+ не только не распалась после начала российской спецоперации на Украине, но и взяла под свой контроль рынок, оставленный американскими производителями сланцевой нефти. Прошедшим летом Саудовская Аравия и Россия сократили добычу, чтобы сохранить высокую цену на нефть, при этом "нет никаких сомнений" в том, что Эр-Рияд сократит добычу, если цены снова упадут."Никакое давление со стороны США не заставило саудовского принца сдать свои позиции по нефтяному вопросу", — напомнил журналист. По его словам, даже специально организованная поездка президента США Джо Байдена в Джидду в июле 2022 года не убедила наследного принца Мухаммеда бен Салмана увеличить добычу нефти, что обернулось в итоге катастрофой для Вашингтона."Королевство больше не подчиняется США и чувствует себя менее связанным соглашением "нефть в обмен на военную защиту от вторжений", заключенным в 1945 году. Но при этом та же Саудовская Аравия призывает к заключению договора о взаимопомощи", — продолжил Беза.В противовес многолетним крупным альянсам, Эр-Рияд, как и многие региональные державы, выбрал прагматичную дипломатию: взгляд саудовских принцев теперь обращен на Восток, а именно к двум противникам "их былого хозяина" — к Китаю и России, отметил он.Доходы от продажи нефти в условиях дистанцирования от США позволяют Саудовской Аравии заниматься освоением технологий, чтобы утвердить свое влияние на Ближнем Востоке. "Если возможно — с помощью США, если необходимо — без них", — написал автор.При этом "нефтедоллары" не могут сделать все, а американцы и европейцы, если Эр-Рияд слишком отклонится от западной орбиты, будут все тщательно взвешивать. Так, программа строительства АЭС в Саудовской Аравии также находится под пристальным вниманием Запада: Байден для экспорта технологий требует отказаться от возможных планов обогащать уран.Вместе с тем на следующий день после принятия в БРИКС Саудовская Аравия намекнула, что изучает предложение Пекина о строительстве реактора и развитии национальной промышленности. В свою очередь, принц бен Салман в конце сентября заметил, что "более понимающая Америка" избавила бы Эр-Рияд от необходимости вести поиск где-то еще."Тем самым обозначив, как трудно, если не невозможно, освободиться от американского протектората", — резюмировал Беза.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230924/strakh-1898315740.html

https://ria.ru/20230911/g20-1895374034.html

саудовская аравия

сша

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в мире, саудовская аравия, сша, джо байден, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), опек, брикс, россия, китай