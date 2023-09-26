https://ria.ru/20230926/sotrudnichestvo-1898771136.html
Россия и Египет продолжат активно сотрудничать по вопросам безопасности
Россия и Египет продолжат активно сотрудничать по вопросам безопасности - РИА Новости, 26.09.2023
Россия и Египет продолжат активно сотрудничать по вопросам безопасности
Российско-египетские консультации по безопасности прошли во вторник в Каире, стороны договорились продолжать активные двусторонние контакты в области... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:44
2023-09-26T16:44
2023-09-26T16:44
россия
египет
николай патрушев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
политика
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российско-египетские консультации по безопасности прошли во вторник в Каире, стороны договорились продолжать активные двусторонние контакты в области международной и региональной безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. Консультации провели секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, советник президента Египта по вопросам национальной безопасности Файза Эль-Нага и советник главы республики по вопросам борьбы с терроризмом Магди Абдельгаффар с участием руководителей министерств и ведомств двух стран. С российской стороны в них участвовали представители аппарата Совбеза, МИД, ФСБ, СВР, МВД, Росфинмониторинга, "Росатома", Центрального банка. "Рассмотрен широкий спектр тем, направленных на укрепление взаимодействия Российской Федерации и Арабской Республики Египет как в двустороннем, так и в многосторонних форматах. В том числе подчеркнут настрой на плодотворное сотрудничество в рамках БРИКС и площадке ООН", - говорится в сообщении. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам безопасности в регионе Ближнего Востока, Северной Африки, Средиземноморья и Сахаро-Сахельской зоне. "Затронута ситуация вокруг Украины", - отмечается в релизе. Подчеркивается, что "стороны подтвердили настрой на продолжение активного взаимодействия и укрепления координации в международных и региональных делах". Подробно обсуждались планы сотрудничества в сфере финансовой безопасности, по линии спецслужб, правоохранительных органов и военных ведомств. "Сделан акцент на совместном противодействии терроризму, вскрытии каналов его финансирования, на выявлении каналов перемещения боевиков, борьбе с наркотрафиком, незаконной миграцией, торговлей людьми, сотрудничестве в области международной информационной безопасности, взаимодействии национальных центров реагирования на компьютерные атаки", - говорится в пресс-релизе. Кроме того, затрагивались некоторые направления экономического сотрудничества двух стран, в том числе в области атомной энергетики и финансово-банковской сфере.
https://ria.ru/20230411/egipet-1864378658.html
https://ria.ru/20230923/podderzhka-1898151493.html
https://ria.ru/20230925/oman-1898521585.html
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россия, египет, николай патрушев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), политика
Россия, Египет, Николай Патрушев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Политика
Россия и Египет продолжат активно сотрудничать по вопросам безопасности
Россия и Египет продолжат активно сотрудничать по международной безопасности