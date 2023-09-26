https://ria.ru/20230926/sotrudnichestvo-1898771136.html

Россия и Египет продолжат активно сотрудничать по вопросам безопасности

Россия и Египет продолжат активно сотрудничать по вопросам безопасности - РИА Новости, 26.09.2023

Россия и Египет продолжат активно сотрудничать по вопросам безопасности

Российско-египетские консультации по безопасности прошли во вторник в Каире, стороны договорились продолжать активные двусторонние контакты в области... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:44

2023-09-26T16:44

2023-09-26T16:44

россия

египет

николай патрушев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

политика

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российско-египетские консультации по безопасности прошли во вторник в Каире, стороны договорились продолжать активные двусторонние контакты в области международной и региональной безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. Консультации провели секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, советник президента Египта по вопросам национальной безопасности Файза Эль-Нага и советник главы республики по вопросам борьбы с терроризмом Магди Абдельгаффар с участием руководителей министерств и ведомств двух стран. С российской стороны в них участвовали представители аппарата Совбеза, МИД, ФСБ, СВР, МВД, Росфинмониторинга, "Росатома", Центрального банка. "Рассмотрен широкий спектр тем, направленных на укрепление взаимодействия Российской Федерации и Арабской Республики Египет как в двустороннем, так и в многосторонних форматах. В том числе подчеркнут настрой на плодотворное сотрудничество в рамках БРИКС и площадке ООН", - говорится в сообщении. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам безопасности в регионе Ближнего Востока, Северной Африки, Средиземноморья и Сахаро-Сахельской зоне. "Затронута ситуация вокруг Украины", - отмечается в релизе. Подчеркивается, что "стороны подтвердили настрой на продолжение активного взаимодействия и укрепления координации в международных и региональных делах". Подробно обсуждались планы сотрудничества в сфере финансовой безопасности, по линии спецслужб, правоохранительных органов и военных ведомств. "Сделан акцент на совместном противодействии терроризму, вскрытии каналов его финансирования, на выявлении каналов перемещения боевиков, борьбе с наркотрафиком, незаконной миграцией, торговлей людьми, сотрудничестве в области международной информационной безопасности, взаимодействии национальных центров реагирования на компьютерные атаки", - говорится в пресс-релизе. Кроме того, затрагивались некоторые направления экономического сотрудничества двух стран, в том числе в области атомной энергетики и финансово-банковской сфере.

https://ria.ru/20230411/egipet-1864378658.html

https://ria.ru/20230923/podderzhka-1898151493.html

https://ria.ru/20230925/oman-1898521585.html

россия

египет

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россия, египет, николай патрушев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), политика