Глобальный Юг не присоединится к антироссийским санкциям, уверен Дерипаска
Дерипаска: Глобальный Юг не заставить присоединиться к санкциям против России
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска
Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Страны Глобального Юга нуждаются в России, Западу трудно заставить их присоединиться к санкциям против РФ, уверен российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска.
Как заявил Дерипаска в интервью изданию Financial Times, поездки в Азию убедили его в том, что страны Глобального Юга будут сопротивляться давлению Запада и не станут присоединяться к его санкциям против России.
"Давайте взглянем правде в глаза. Они (страны Глобального Юга) хотят развития, они нуждаются в российских ресурсах, в российских решениях, в торговле с Россией", - приводит его слова издание.
Численность населения стран этого региона уже очень высока и растет дальше, отметил бизнесмен. "Знаете, им нужно кормить миллиард человек каждый день, а вы просите их связать себя обязательствами (присоединиться к санкциям против РФ) или страдать... Это была грубая ошибка людей, которые думали, что они могут использовать этот прекрасный механизм для давления", - добавил он.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.