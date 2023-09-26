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Россотрудничество надеется на сохранение присутствия центров в Армении - РИА Новости, 26.09.2023
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04:49 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/rossotrudnichestvo-1898617210.html
Россотрудничество надеется на сохранение присутствия центров в Армении
Россотрудничество надеется на сохранение присутствия центров в Армении - РИА Новости, 26.09.2023
Россотрудничество надеется на сохранение присутствия центров в Армении
Россотрудничество надеется, что руководству Армении хватит благоразумия сохранить присутствие центров в стране, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T04:49
2023-09-26T04:49
армения
россия
сергей лавров
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Россотрудничество надеется, что руководству Армении хватит благоразумия сохранить присутствие центров в стране, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. "Я очень надеюсь, что руководству Армении хватит благоразумия сохранить присутствие центров Россотрудничества", — сказал Шевцов, отвечая на вопрос, существуют ли риски заморозки работы Русского дома в Армении в связи с попытками подорвать влияние России в стране. Он добавил, что в Армении и в России есть много людей, которые заинтересованы развивать гуманитарные отношения между странами. "Мы не собираемся отходить от этой деятельности. У нас есть план развития на следующий год. Мы надеемся, что общая ситуация не затронет деятельность нашего центра", — отметил он. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что в Армении есть мощнейшее лобби из неправительственных организаций, которые пытаются подорвать влияние России в стране.
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армения, россия, сергей лавров, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), оон
Армения, Россия, Сергей Лавров, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), ООН
Россотрудничество надеется на сохранение присутствия центров в Армении

Россотрудничестве надеется, что власти Ереван сохранит в стране центры агентства

© Fotolia / Regisser.comФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
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Флаг Армении. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Россотрудничество надеется, что руководству Армении хватит благоразумия сохранить присутствие центров в стране, заявил РИА Новости замглавы Россотрудничества Павел Шевцов.
«
"Я очень надеюсь, что руководству Армении хватит благоразумия сохранить присутствие центров Россотрудничества", — сказал Шевцов, отвечая на вопрос, существуют ли риски заморозки работы Русского дома в Армении в связи с попытками подорвать влияние России в стране.
Он добавил, что в Армении и в России есть много людей, которые заинтересованы развивать гуманитарные отношения между странами.
"Мы не собираемся отходить от этой деятельности. У нас есть план развития на следующий год. Мы надеемся, что общая ситуация не затронет деятельность нашего центра", — отметил он.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что в Армении есть мощнейшее лобби из неправительственных организаций, которые пытаются подорвать влияние России в стране.
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АрменияРоссияСергей ЛавровФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ООН
 
 
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