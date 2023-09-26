https://ria.ru/20230926/rankhigs-1898724829.html

Путин провел встречу с ректором РАНХиГС

Путин провел встречу с ректором РАНХиГС - РИА Новости, 26.09.2023

Путин провел встречу с ректором РАНХиГС

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) должна быть максимально задействована в проработке решений, которые готовятся... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T14:09

2023-09-26T14:09

2023-09-26T14:13

экономика

владимир путин

алексей комиссаров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898725379_199:0:2934:1538_1920x0_80_0_0_ad698e3e4b97a40c8da1151665109245.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) должна быть максимально задействована в проработке решений, которые готовятся правительством и администрацией президента, заявил глава государства Владимир Путин. Путин во вторник провёл встречу с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым. Обсуждалась текущая деятельность и перспективы развития академии. В частности, Комиссаров выразил готовность больше использовать научный потенциал академии для решения актуальных задач, которые стоят перед правительством. "Правильно. Потому что и правительство, и администрация привлекают со стороны специалистов – и правильно, и хорошо. Но, конечно, если у нас есть такая база, как РАНХиГС, то она должна быть максимально задействована в проработке тех решений, которые готовятся правительством, прорабатываются в администрации. Конечно, это должна быть базовая структура", - сказал на это Путин.

https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, алексей комиссаров, россия