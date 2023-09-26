Путин провел встречу с ректором РАНХиГС
Путин призвал максимально задействовать РАНХиГС в проработке решений властей
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и ректор РАНХиГС, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров во время встречи. 26 сентября 2023
Президент РФ Владимир Путин и ректор РАНХиГС, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров во время встречи. 26 сентября 2023
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) должна быть максимально задействована в проработке решений, которые готовятся правительством и администрацией президента, заявил глава государства Владимир Путин.
Путин во вторник провёл встречу с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым. Обсуждалась текущая деятельность и перспективы развития академии. В частности, Комиссаров выразил готовность больше использовать научный потенциал академии для решения актуальных задач, которые стоят перед правительством.
«
"Правильно. Потому что и правительство, и администрация привлекают со стороны специалистов – и правильно, и хорошо. Но, конечно, если у нас есть такая база, как РАНХиГС, то она должна быть максимально задействована в проработке тех решений, которые готовятся правительством, прорабатываются в администрации. Конечно, это должна быть базовая структура", - сказал на это Путин.