Рейтинг@Mail.ru
Путин провел встречу с ректором РАНХиГС - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 26.09.2023 (обновлено: 14:13 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/rankhigs-1898724829.html
Путин провел встречу с ректором РАНХиГС
Путин провел встречу с ректором РАНХиГС - РИА Новости, 26.09.2023
Путин провел встречу с ректором РАНХиГС
Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) должна быть максимально задействована в проработке решений, которые готовятся... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:09
2023-09-26T14:13
экономика
владимир путин
алексей комиссаров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898725379_199:0:2934:1538_1920x0_80_0_0_ad698e3e4b97a40c8da1151665109245.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) должна быть максимально задействована в проработке решений, которые готовятся правительством и администрацией президента, заявил глава государства Владимир Путин. Путин во вторник провёл встречу с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым. Обсуждалась текущая деятельность и перспективы развития академии. В частности, Комиссаров выразил готовность больше использовать научный потенциал академии для решения актуальных задач, которые стоят перед правительством. "Правильно. Потому что и правительство, и администрация привлекают со стороны специалистов – и правильно, и хорошо. Но, конечно, если у нас есть такая база, как РАНХиГС, то она должна быть максимально задействована в проработке тех решений, которые готовятся правительством, прорабатываются в администрации. Конечно, это должна быть базовая структура", - сказал на это Путин.
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898599222.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898725379_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_09f041eb4f6eaaa87e6d9d8044073f86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, владимир путин, алексей комиссаров, россия
Экономика, Владимир Путин, Алексей Комиссаров, Россия
Путин провел встречу с ректором РАНХиГС

Путин призвал максимально задействовать РАНХиГС в проработке решений властей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и ректор РАНХиГС, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров во время встречи. 26 сентября 2023
Президент РФ Владимир Путин и ректор РАНХиГС, генеральный директор АНО Россия – страна возможностей Алексей Комиссаров во время встречи. 26 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и ректор РАНХиГС, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров во время встречи. 26 сентября 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) должна быть максимально задействована в проработке решений, которые готовятся правительством и администрацией президента, заявил глава государства Владимир Путин.
Путин во вторник провёл встречу с ректором РАНХиГС Алексеем Комиссаровым. Обсуждалась текущая деятельность и перспективы развития академии. В частности, Комиссаров выразил готовность больше использовать научный потенциал академии для решения актуальных задач, которые стоят перед правительством.
«
"Правильно. Потому что и правительство, и администрация привлекают со стороны специалистов – и правильно, и хорошо. Но, конечно, если у нас есть такая база, как РАНХиГС, то она должна быть максимально задействована в проработке тех решений, которые готовятся правительством, прорабатываются в администрации. Конечно, это должна быть базовая структура", - сказал на это Путин.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Все пропало: Россия погибает неубедительно
08:00
 
ЭкономикаВладимир ПутинАлексей КомиссаровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала