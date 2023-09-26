https://ria.ru/20230926/putin-1898707186.html

В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Путина в КНДР

В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Путина в КНДР - РИА Новости, 26.09.2023

В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Путина в КНДР

Согласование визита Владимира Путина в КНДР еще продолжается, но дата визита не совпадет с визитом главы МИД Сергея Лаврова в Пхеньян в октябре, сообщил... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:19

2023-09-26T13:19

2023-09-26T13:35

пхеньян

китай

россия

владимир путин

сергей лавров

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Согласование визита Владимира Путина в КНДР еще продолжается, но дата визита не совпадет с визитом главы МИД Сергея Лаврова в Пхеньян в октябре, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В Северную Корею - нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласованы ли уже даты поездки Путина в Северную Корею.Он добавил, что в октябре министр иностранных дел Лавров посетит Пхеньян, но при этом на вопрос, можно ли ожидать, что в это же время там будет президент РФ, Песков ответил, что "нет, нельзя".

https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1896193104.html

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пхеньян, китай, россия, владимир путин, сергей лавров