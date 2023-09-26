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В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Путина в КНДР - РИА Новости, 26.09.2023
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13:19 26.09.2023 (обновлено: 13:35 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/putin-1898707186.html
В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Путина в КНДР
В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Путина в КНДР - РИА Новости, 26.09.2023
В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Путина в КНДР
Согласование визита Владимира Путина в КНДР еще продолжается, но дата визита не совпадет с визитом главы МИД Сергея Лаврова в Пхеньян в октябре, сообщил... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:19
2023-09-26T13:35
пхеньян
китай
россия
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Согласование визита Владимира Путина в КНДР еще продолжается, но дата визита не совпадет с визитом главы МИД Сергея Лаврова в Пхеньян в октябре, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В Северную Корею - нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласованы ли уже даты поездки Путина в Северную Корею.Он добавил, что в октябре министр иностранных дел Лавров посетит Пхеньян, но при этом на вопрос, можно ли ожидать, что в это же время там будет президент РФ, Песков ответил, что "нет, нельзя".
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1896193104.html
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пхеньян, китай, россия, владимир путин, сергей лавров
Пхеньян, Китай, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров
В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Путина в КНДР

Песков: согласование визита Путина в КНДР продолжается

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Согласование визита Владимира Путина в КНДР еще продолжается, но дата визита не совпадет с визитом главы МИД Сергея Лаврова в Пхеньян в октябре, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В Северную Корею - нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласованы ли уже даты поездки Путина в Северную Корею.
Он добавил, что в октябре министр иностранных дел Лавров посетит Пхеньян, но при этом на вопрос, можно ли ожидать, что в это же время там будет президент РФ, Песков ответил, что "нет, нельзя".
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