https://ria.ru/20230926/putin-1898707186.html
В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Путина в КНДР
В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Путина в КНДР - РИА Новости, 26.09.2023
В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Путина в КНДР
Согласование визита Владимира Путина в КНДР еще продолжается, но дата визита не совпадет с визитом главы МИД Сергея Лаврова в Пхеньян в октябре, сообщил... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:19
2023-09-26T13:19
2023-09-26T13:35
пхеньян
китай
россия
владимир путин
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Согласование визита Владимира Путина в КНДР еще продолжается, но дата визита не совпадет с визитом главы МИД Сергея Лаврова в Пхеньян в октябре, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В Северную Корею - нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласованы ли уже даты поездки Путина в Северную Корею.Он добавил, что в октябре министр иностранных дел Лавров посетит Пхеньян, но при этом на вопрос, можно ли ожидать, что в это же время там будет президент РФ, Песков ответил, что "нет, нельзя".
https://ria.ru/20230913/diplomatiya-1896193104.html
пхеньян
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b7f94ae0f92db8c9dc0be1efbebde081.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пхеньян, китай, россия, владимир путин, сергей лавров
Пхеньян, Китай, Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров
В Кремле ответили на вопрос о возможном визите Путина в КНДР
Песков: согласование визита Путина в КНДР продолжается
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Согласование визита Владимира Путина в КНДР еще продолжается, но дата визита не совпадет с визитом главы МИД Сергея Лаврова в Пхеньян в октябре, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В Северную Корею - нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, согласованы ли уже даты поездки Путина в Северную Корею.
Он добавил, что в октябре министр иностранных дел Лавров посетит Пхеньян, но при этом на вопрос, можно ли ожидать, что в это же время там будет президент РФ, Песков ответил, что "нет, нельзя".
Путин приготовил Киму космический подарок