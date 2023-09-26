https://ria.ru/20230926/provaydery-1898778901.html
РКН обязал поисковики маркировать неприземленные хостинг-провайдеры
РКН обязал поисковики маркировать неприземленные хостинг-провайдеры - РИА Новости, 26.09.2023
РКН обязал поисковики маркировать неприземленные хостинг-провайдеры
Роскомнадзор выявил 12 иностранных хостинг-провайдеров, подлежащих "приземлению", которые не выполнили требования российского законодательства в этой области -... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:05
2023-09-26T17:05
2023-09-26T17:06
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727374239_0:326:3062:2048_1920x0_80_0_0_c6a723cec6ac5d564df409087beed259.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Роскомнадзор выявил 12 иностранных хостинг-провайдеров, подлежащих "приземлению", которые не выполнили требования российского законодательства в этой области - регулятор обязал поисковые интернет-системы маркировать их как нарушителей закона, сообщается на сайте РКН. "Роскомнадзор принял решение о применении в отношении 12 иностранных провайдеров хостинга мер понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства", - говорится в сообщении. Такие меры приняты в отношении Amazon Web Services, Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean. В июне Роскомнадзор включил этих провайдеров в число компаний, подлежащих "приземлению". Включение в этот перечень накладывает на иностранных провайдеров хостинга обязательства по открытию на территории России филиала, представительства или российского юридического лица, размещению на своем сайте электронной формы обратной связи с российскими пользователями, регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с органами власти. В сообщении регулятора указано, что перечисленные иностранные провайдеры не выполнили эти обязательства. "Принятые меры информирующего характера будут действовать до исполнения в полном объеме иностранными провайдерами хостинга указанных обязанностей", - добавили в РКН. В ноябре 2021 года РКН опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний, владеющих 22 информационными ресурсами, которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta* Platforms (Facebook*, Instagram*, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220714/prizemlenie-1802454940.html
https://ria.ru/20230622/prizemlenie-1879838342.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727374239_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_1aba893cce1d7c4e8b51df18df2e0fc4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
РКН обязал поисковики маркировать неприземленные хостинг-провайдеры
РКН обязал интернет-поисковики маркировать 12 иностранных хостинг-провайдеров
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости.
Роскомнадзор выявил 12 иностранных хостинг-провайдеров, подлежащих "приземлению", которые не выполнили требования российского законодательства в этой области - регулятор обязал поисковые интернет-системы маркировать их как нарушителей закона, сообщается на сайте
РКН.
«
"Роскомнадзор принял решение о применении в отношении 12 иностранных провайдеров хостинга мер понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства", - говорится в сообщении.
Путин одобрил штрафы для IT-ресурсов за неисполнение закона "о приземлении"
Такие меры приняты в отношении Amazon Web Services, Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean. В июне Роскомнадзор включил этих провайдеров в число компаний, подлежащих "приземлению".
Включение в этот перечень накладывает на иностранных провайдеров хостинга обязательства по открытию на территории России филиала, представительства или российского юридического лица, размещению на своем сайте электронной формы обратной связи с российскими пользователями, регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с органами власти. В сообщении регулятора указано, что перечисленные иностранные провайдеры не выполнили эти обязательства.
«
"Принятые меры информирующего характера будут действовать до исполнения в полном объеме иностранными провайдерами хостинга указанных обязанностей", - добавили в РКН.
В ноябре 2021 года РКН опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний, владеющих 22 информационными ресурсами, которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta* Platforms (Facebook*, Instagram*, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
РКН расширил список иностранных компаний, подлежащих "приземлению"