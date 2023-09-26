https://ria.ru/20230926/provaydery-1898778901.html

РКН обязал поисковики маркировать неприземленные хостинг-провайдеры

РКН обязал поисковики маркировать неприземленные хостинг-провайдеры - РИА Новости, 26.09.2023

РКН обязал поисковики маркировать неприземленные хостинг-провайдеры

Роскомнадзор выявил 12 иностранных хостинг-провайдеров, подлежащих "приземлению", которые не выполнили требования российского законодательства в этой области -... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:05

2023-09-26T17:05

2023-09-26T17:06

технологии

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Роскомнадзор выявил 12 иностранных хостинг-провайдеров, подлежащих "приземлению", которые не выполнили требования российского законодательства в этой области - регулятор обязал поисковые интернет-системы маркировать их как нарушителей закона, сообщается на сайте РКН. "Роскомнадзор принял решение о применении в отношении 12 иностранных провайдеров хостинга мер понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении компаниями требований российского законодательства", - говорится в сообщении. Такие меры приняты в отношении Amazon Web Services, Hetzner Online GmbH, Network Solutions, WPEngine, HostGator.com, Ionos, DreamHost, FastComet, GoDaddy.com, Bluehost, Kamatera и DigitalOcean. В июне Роскомнадзор включил этих провайдеров в число компаний, подлежащих "приземлению". Включение в этот перечень накладывает на иностранных провайдеров хостинга обязательства по открытию на территории России филиала, представительства или российского юридического лица, размещению на своем сайте электронной формы обратной связи с российскими пользователями, регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора для оперативного взаимодействия с органами власти. В сообщении регулятора указано, что перечисленные иностранные провайдеры не выполнили эти обязательства. "Принятые меры информирующего характера будут действовать до исполнения в полном объеме иностранными провайдерами хостинга указанных обязанностей", - добавили в РКН. В ноябре 2021 года РКН опубликовал перечень из 13 иностранных интернет-компаний, владеющих 22 информационными ресурсами, которые должны открыть представительства в РФ: Google (Google, Google Play, YouTube, YouTube Music, Google Chat, Gmail), Apple (iCloud, App Store, Apple Music), Meta* Platforms (Facebook*, Instagram*, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (Likee), Discord, Pinterest и Twitch.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220714/prizemlenie-1802454940.html

https://ria.ru/20230622/prizemlenie-1879838342.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)