https://ria.ru/20230926/prigovor-1898732201.html
В ДНР украинскому военному дали 25 лет за расстрел двух жителей Мариуполя
В ДНР украинскому военному дали 25 лет за расстрел двух жителей Мариуполя - РИА Новости, 26.09.2023
В ДНР украинскому военному дали 25 лет за расстрел двух жителей Мариуполя
Верховный суд ДНР назначил 25 лет колонии строгого режима военнослужащему национальной гвардии Украины, застрелившему двух жителей Мариуполя, сообщили РИА... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:37
2023-09-26T14:37
2023-09-26T14:37
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР назначил 25 лет колонии строгого режима военнослужащему национальной гвардии Украины, застрелившему двух жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего наводчика 2-го отделения зенитно-ракетного взвода национальной гвардии Украины Ярослава Бучковського… Приговорил… к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. В суде было установлено, что 28 марта 2022 года Бучковський находился на боевой позиции, оборудованной на территории больницы в Мариуполе. Он заметил из окна двух мирных граждан и, выполняя приказ командования о необходимости уничтожения всех лиц, попавших в поле зрения, в том числе гражданских и безоружных, расстрелял мужчин из автомата. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте. Он признан виновным по п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
https://ria.ru/20230912/prigovor-1895847524.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, мариуполь
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Мариуполь
В ДНР украинскому военному дали 25 лет за расстрел двух жителей Мариуполя
В ДНР военному ВСУ дали 25 лет колонии за расстрел двух жителей Мариуполя
ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Верховный суд ДНР назначил 25 лет колонии строгого режима военнослужащему национальной гвардии Украины, застрелившему двух жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего наводчика 2-го отделения зенитно-ракетного взвода национальной гвардии Украины Ярослава Бучковського… Приговорил… к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В суде было установлено, что 28 марта 2022 года Бучковський находился на боевой позиции, оборудованной на территории больницы в Мариуполе. Он заметил из окна двух мирных граждан и, выполняя приказ командования о необходимости уничтожения всех лиц, попавших в поле зрения, в том числе гражданских и безоружных, расстрелял мужчин из автомата. От полученных огнестрельных ранений потерпевшие скончались на месте.
Он признан виновным по п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ
(убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
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