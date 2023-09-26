https://ria.ru/20230926/pozhary-1898735411.html

В Свердловской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В Свердловской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 26.09.2023

В Свердловской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим ЧС регионального характера введен в Свердловской области из-за лесных пожаров, сообщил департамент информационной политики во вторник в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T14:47

2023-09-26T14:47

2023-09-26T14:47

происшествия

свердловская область

евгений куйвашев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр куренков (мчс)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Режим ЧС регионального характера введен в Свердловской области из-за лесных пожаров, сообщил департамент информационной политики во вторник в Telegram-канале. "Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в лесах режим ЧС регионального характера. В соответствии с указом, подписанным главой региона, режим ЧС начинает действовать с 26 сентября", – говорится в релизе. Отмечается, что руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен министр экологии и природных ресурсов Денис Мамонтов, а ведение в лесах режима ЧС позволяет привлечь максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня, для ликвидации природных пожаров. В прошлый раз режим ЧС в лесах региона был введен 13 июля, а отменен 27 июля. По последним данным "Авиалесоохраны", в Свердловской области во вторник, 26 сентября, действуют 22 пожара на землях лесного фонда на площади 311 гектаров. Ранее Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. В начале мая сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов началась эвакуация жителей, в ряде округов был введен режим ЧС. Тогда глава МЧС России Александр Куренков заявлял, что Свердловская область была одним из самых "горимых" субъектов РФ, там по сравнению с прошлым годом количество очагов возгораний увеличилось в 1,5 раза. Также один из самых крупных в регионе пожаров произошел в середине июля в селе Шайдуриха, там огонь уничтожил 41 строение и "прошел" площадь в 4,1 тысячи "квадратов", в результате происшествия погибла 71-летняя женщина.

https://ria.ru/20230926/pozhary-1898628104.html

свердловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, свердловская область, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)