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В Свердловской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 26.09.2023
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14:47 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/pozhary-1898735411.html
В Свердловской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
В Свердловской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров - РИА Новости, 26.09.2023
В Свердловской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Режим ЧС регионального характера введен в Свердловской области из-за лесных пожаров, сообщил департамент информационной политики во вторник в Telegram-канале. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:47
2023-09-26T14:47
происшествия
свердловская область
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр куренков (мчс)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Режим ЧС регионального характера введен в Свердловской области из-за лесных пожаров, сообщил департамент информационной политики во вторник в Telegram-канале. "Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в лесах режим ЧС регионального характера. В соответствии с указом, подписанным главой региона, режим ЧС начинает действовать с 26 сентября", – говорится в релизе. Отмечается, что руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен министр экологии и природных ресурсов Денис Мамонтов, а ведение в лесах режима ЧС позволяет привлечь максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня, для ликвидации природных пожаров. В прошлый раз режим ЧС в лесах региона был введен 13 июля, а отменен 27 июля. По последним данным "Авиалесоохраны", в Свердловской области во вторник, 26 сентября, действуют 22 пожара на землях лесного фонда на площади 311 гектаров. Ранее Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. В начале мая сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов началась эвакуация жителей, в ряде округов был введен режим ЧС. Тогда глава МЧС России Александр Куренков заявлял, что Свердловская область была одним из самых "горимых" субъектов РФ, там по сравнению с прошлым годом количество очагов возгораний увеличилось в 1,5 раза. Также один из самых крупных в регионе пожаров произошел в середине июля в селе Шайдуриха, там огонь уничтожил 41 строение и "прошел" площадь в 4,1 тысячи "квадратов", в результате происшествия погибла 71-летняя женщина.
https://ria.ru/20230926/pozhary-1898628104.html
свердловская область
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происшествия, свердловская область, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр куренков (мчс)
Происшествия, Свердловская область, Евгений Куйвашев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Александр Куренков (МЧС)
В Свердловской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Куйвашев ввел режим ЧС в Свердловской области из-за лесных пожаров

© Фото : МЧС РоссииТушение пожара в селе в Свердловской области
Тушение пожара в селе в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : МЧС России
Тушение пожара в селе в Свердловской области. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сен – РИА Новости. Режим ЧС регионального характера введен в Свердловской области из-за лесных пожаров, сообщил департамент информационной политики во вторник в Telegram-канале.
«
"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в лесах режим ЧС регионального характера. В соответствии с указом, подписанным главой региона, режим ЧС начинает действовать с 26 сентября", – говорится в релизе.
Отмечается, что руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен министр экологии и природных ресурсов Денис Мамонтов, а ведение в лесах режима ЧС позволяет привлечь максимум возможных ресурсов, в том числе федерального уровня, для ликвидации природных пожаров. В прошлый раз режим ЧС в лесах региона был введен 13 июля, а отменен 27 июля.
По последним данным "Авиалесоохраны", в Свердловской области во вторник, 26 сентября, действуют 22 пожара на землях лесного фонда на площади 311 гектаров.
Ранее Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. В начале мая сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов началась эвакуация жителей, в ряде округов был введен режим ЧС. Тогда глава МЧС России Александр Куренков заявлял, что Свердловская область была одним из самых "горимых" субъектов РФ, там по сравнению с прошлым годом количество очагов возгораний увеличилось в 1,5 раза.
Также один из самых крупных в регионе пожаров произошел в середине июля в селе Шайдуриха, там огонь уничтожил 41 строение и "прошел" площадь в 4,1 тысячи "квадратов", в результате происшествия погибла 71-летняя женщина.
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
В России за сутки потушили 48 природных пожаров
08:46
 
ПроисшествияСвердловская областьЕвгений КуйвашевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Александр Куренков (МЧС)
 
 
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