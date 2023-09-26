https://ria.ru/20230926/pozhary-1898625357.html

В Приамурье ликвидировали три первых осенних пожара

В Приамурье ликвидировали три первых осенних пожара - РИА Новости, 26.09.2023

В Приамурье ликвидировали три первых осенних пожара

Три первых осенних природных пожара площадью 47 гектаров ликвидировали в Амурской области, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T07:56

2023-09-26T07:56

2023-09-26T07:56

амурская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152989/98/1529899831_0:333:2720:1862_1920x0_80_0_0_9171f7cc6518ba1ae1cad63dde13954d.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сен – РИА Новости. Три первых осенних природных пожара площадью 47 гектаров ликвидировали в Амурской области, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности региона. "Вчера, 25 сентября, лесопожарная группировка области ликвидировала три первых осенних природных пожара. Возгорания были зафиксированы в 12,5 километрах от поселка Магдагачи, в 33 километрах от поселка Ерофей Павлович и почти в 23 километрах от Талдана Сковородинского округа", - говорится в сообщении. На возгораниях работали 22 парашютиста и десантника Амурской авиабазы. Огонь возник от линейных объектов и из-за деятельности местного населения. На территории Амурской области продолжается пожароопасный сезон. Населению рекомендовано соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.

https://ria.ru/20230926/uscherb-1898618950.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

амурская область, происшествия