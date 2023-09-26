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В Приамурье ликвидировали три первых осенних пожара - РИА Новости, 26.09.2023
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07:56 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/pozhary-1898625357.html
В Приамурье ликвидировали три первых осенних пожара
В Приамурье ликвидировали три первых осенних пожара - РИА Новости, 26.09.2023
В Приамурье ликвидировали три первых осенних пожара
Три первых осенних природных пожара площадью 47 гектаров ликвидировали в Амурской области, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T07:56
2023-09-26T07:56
амурская область
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сен – РИА Новости. Три первых осенних природных пожара площадью 47 гектаров ликвидировали в Амурской области, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности региона. "Вчера, 25 сентября, лесопожарная группировка области ликвидировала три первых осенних природных пожара. Возгорания были зафиксированы в 12,5 километрах от поселка Магдагачи, в 33 километрах от поселка Ерофей Павлович и почти в 23 километрах от Талдана Сковородинского округа", - говорится в сообщении. На возгораниях работали 22 парашютиста и десантника Амурской авиабазы. Огонь возник от линейных объектов и из-за деятельности местного населения. На территории Амурской области продолжается пожароопасный сезон. Населению рекомендовано соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.
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амурская область, происшествия
Амурская область, Происшествия
В Приамурье ликвидировали три первых осенних пожара

В Амурской области потушили три первых осенних пожара площадью 47 гектаров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны
Сотрудник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сен – РИА Новости. Три первых осенних природных пожара площадью 47 гектаров ликвидировали в Амурской области, сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности региона.
«
"Вчера, 25 сентября, лесопожарная группировка области ликвидировала три первых осенних природных пожара. Возгорания были зафиксированы в 12,5 километрах от поселка Магдагачи, в 33 километрах от поселка Ерофей Павлович и почти в 23 километрах от Талдана Сковородинского округа", - говорится в сообщении.
На возгораниях работали 22 парашютиста и десантника Амурской авиабазы. Огонь возник от линейных объектов и из-за деятельности местного населения.
На территории Амурской области продолжается пожароопасный сезон. Населению рекомендовано соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.
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