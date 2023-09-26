https://ria.ru/20230926/potok-1898741085.html

АдГ призвала Германию активнее расследовать атаки на "Северные потоки"

АдГ призвала Германию активнее расследовать атаки на "Северные потоки" - РИА Новости, 26.09.2023

АдГ призвала Германию активнее расследовать атаки на "Северные потоки"

Германии следует более активно участвовать в расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" и привлечь виновных к ответственности,... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:03

2023-09-26T15:03

2023-09-26T15:03

сша

сеймур херш

джо байден

северный поток

евгений шмидт

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 26 сен - РИА Новости. Германии следует более активно участвовать в расследовании взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" и привлечь виновных к ответственности, как подчеркнули в совместном заявлении от лица фракции Альтернативы для Германии (АдГ) депутат и уполномоченный фракции по правам русских Евгений Шмидт и лидер партии Тино Хрупалла. "Чтобы излечить отношения России и Германии, федеральное правительство должно, наконец, более активно внести свой вклад в раскрытие теракта и привлечь виновных к ответственности", - заявил Шмидт. Несмотря на имеющиеся журналистские расследования, правительство ФРГ, по мнению Шмидта, не спешит предъявлять обвинений и не заинтересовано в выяснении всех обстоятельств, в то время как в случае с подрывом Каховской ГЭС Берлин быстро нашел "виновного". "Федеральное правительство даже не пытается внести ясность в этот вопрос. Наша фракция призывает создать комиссию по расследованию. Мы никогда не забудем 26 сентября 2022 года: "Северный поток" необходимо отремонтировать, запустить и обеспечить его безопасность", - призвал в свою очередь Хрупалла. По его словам, атаки на "Северные потоки" была атакой на энергетический суверенитет Германии, в результате чего на смену дешевому газу из России пришел дорогой и вредный для природы сланцевый газ. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Параллельно с этим немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.

https://ria.ru/20230926/podryv-1898729847.html

https://ria.ru/20230926/gaz-1898615495.html

https://ria.ru/20230926/politika-1897982896.html

сша

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сша, сеймур херш, джо байден, северный поток, евгений шмидт, северный поток — 2