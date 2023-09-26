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ВСУ потеряли до 120 военных на Южно-Донецком направлении
ВСУ потеряли до 120 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 26.09.2023
ВСУ потеряли до 120 военных на Южно-Донецком направлении
Российские военные отразили атаку в районе населенного пункта Старомайорское, в течение суток на южнодонецком направлении ВСУ потеряло до 120 военных убитыми и... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:20
2023-09-26T15:20
2023-09-26T15:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
старомайорское
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские военные отразили атаку в районе населенного пункта Старомайорское, в течение суток на южнодонецком направлении ВСУ потеряло до 120 военных убитыми и ранеными, сообщило Минобороны РФ.На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Ровнополь и отразили атаку близ Старомайорского в ДНР."Потери противника за сутки составили до 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - говорится в сообщении.
донецкая народная республика
старомайорское
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РИА Новости
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, старомайорское, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Старомайорское, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 120 военных на Южно-Донецком направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 120 военных на Южно-Донецком направлении