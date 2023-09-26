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ВСУ потеряли до 120 военных на Южно-Донецком направлении

ВСУ потеряли до 120 военных на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 26.09.2023

ВСУ потеряли до 120 военных на Южно-Донецком направлении

Российские военные отразили атаку в районе населенного пункта Старомайорское, в течение суток на южнодонецком направлении ВСУ потеряло до 120 военных убитыми и... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:20

2023-09-26T15:20

2023-09-26T15:37

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

старомайорское

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Российские военные отразили атаку в районе населенного пункта Старомайорское, в течение суток на южнодонецком направлении ВСУ потеряло до 120 военных убитыми и ранеными, сообщило Минобороны РФ.На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе населенного пункта Ровнополь и отразили атаку близ Старомайорского в ДНР."Потери противника за сутки составили до 120 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - говорится в сообщении.

донецкая народная республика

старомайорское

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, старомайорское, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)