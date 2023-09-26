https://ria.ru/20230926/obstrel-1898695940.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 26.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска во вторник в 12.25 выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T12:48

2023-09-26T12:48

2023-09-26T12:48

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска во вторник в 12.25 выпустили две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.25 - населенный пункт Богатырь – город Донецк: выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк