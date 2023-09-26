Украинские войска выпустили еще три кассетных снаряда по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Донецку
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела
Сотрудник Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) на месте обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому и Кировскому районам Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, украинские войска в 10.15 выпустили еще три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, а Петровский - на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.