https://ria.ru/20230926/obstrel-1898611119.html
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 26.09.2023
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 119 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T01:10
2023-09-26T01:10
2023-09-26T01:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 35 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 119 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 35 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... На донецком направлении противник совершил 18 обстрелов из AGM-88 HARM, ударного БПЛА, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 12 обстрелов из артиллерии 152 миллиметров. На ясиноватском - три обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 119 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы восьми населенных пунктов республики: Донецк, Мироновский, Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Ясиноватский район, Макеевка и Никольское. За прошедшие сутки поступили сведения о ранении одного гражданского лица в Никольском и смерти другого в Куйбышевском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 14 обстрелов.
https://ria.ru/20230925/tokmak-1898513431.html
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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 119 боеприпасов