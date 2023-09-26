https://ria.ru/20230926/oborudovanie-1898835210.html
Тюменская область отправила бойцам оборудование для электроснабжения
Тюменская область отправила бойцам оборудование для электроснабжения - РИА Новости, 26.09.2023
Тюменская область отправила бойцам оборудование для электроснабжения
Инженерное подразделение, в котором служат жители Тюменской области, получило оборудование, необходимое для организации полевого электроснабжения, сообщает... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T21:49
2023-09-26T21:49
2023-09-26T21:49
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ТЮМЕНЬ, 26 сен – РИА Новости. Инженерное подразделение, в котором служат жители Тюменской области, получило оборудование, необходимое для организации полевого электроснабжения, сообщает информационный центр правительства региона. "Кабели, преобразователи, трансформаторы и другое оборудование, необходимое для обеспечения бесперебойного электроснабжения в полевых условиях, получило инженерное подразделение, в котором служат жители Тюменской области", - следует из сообщения. Замкомандира по вооружению в видеокомментарии благодарит за доставку нужных комплектующих для электроснабжения, а также агрегатов и запасных частей для восстановления экскаваторов. В информцентре отмечают, что дополнительное оборудование и комплектующие для выполнения боевых задач приобретаются и доставляются в зону специальной военной операции благодаря акции "100 миллионов для Победы". На сайте акции указано, что участие в ней приняли более 520 компаний и свыше 4,6 тысячи человек, собрано почти 56 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230926/gumpomosch-1898825192.html
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тюменская область
Надежные люди, Тюменская область
Тюменская область отправила бойцам оборудование для электроснабжения
Тюменская область отправила бойцам оборудование для полевого электроснабжения
ТЮМЕНЬ, 26 сен – РИА Новости.
Инженерное подразделение, в котором служат жители Тюменской области, получило оборудование, необходимое для организации полевого электроснабжения, сообщает информационный центр
правительства региона.
"Кабели, преобразователи, трансформаторы и другое оборудование, необходимое для обеспечения бесперебойного электроснабжения в полевых условиях, получило инженерное подразделение, в котором служат жители Тюменской области", - следует из сообщения.
Замкомандира по вооружению в видеокомментарии благодарит за доставку нужных комплектующих для электроснабжения, а также агрегатов и запасных частей для восстановления экскаваторов.
В информцентре отмечают, что дополнительное оборудование и комплектующие для выполнения боевых задач приобретаются и доставляются в зону специальной военной операции благодаря акции "100 миллионов для Победы". На сайте акции указано, что участие в ней приняли более 520 компаний и свыше 4,6 тысячи человек, собрано почти 56 миллионов рублей.
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