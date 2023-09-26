Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область отправила бойцам оборудование для электроснабжения - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
21:49 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/oborudovanie-1898835210.html
Тюменская область отправила бойцам оборудование для электроснабжения
Тюменская область отправила бойцам оборудование для электроснабжения - РИА Новости, 26.09.2023
Тюменская область отправила бойцам оборудование для электроснабжения
Инженерное подразделение, в котором служат жители Тюменской области, получило оборудование, необходимое для организации полевого электроснабжения, сообщает... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T21:49
2023-09-26T21:49
надежные люди
тюменская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892205976_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_8c8f0d2e754bc5e3314bdb1f6ca8f315.jpg
ТЮМЕНЬ, 26 сен – РИА Новости. Инженерное подразделение, в котором служат жители Тюменской области, получило оборудование, необходимое для организации полевого электроснабжения, сообщает информационный центр правительства региона. "Кабели, преобразователи, трансформаторы и другое оборудование, необходимое для обеспечения бесперебойного электроснабжения в полевых условиях, получило инженерное подразделение, в котором служат жители Тюменской области", - следует из сообщения. Замкомандира по вооружению в видеокомментарии благодарит за доставку нужных комплектующих для электроснабжения, а также агрегатов и запасных частей для восстановления экскаваторов. В информцентре отмечают, что дополнительное оборудование и комплектующие для выполнения боевых задач приобретаются и доставляются в зону специальной военной операции благодаря акции "100 миллионов для Победы". На сайте акции указано, что участие в ней приняли более 520 компаний и свыше 4,6 тысячи человек, собрано почти 56 миллионов рублей.
https://ria.ru/20230926/gumpomosch-1898825192.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892205976_453:0:3182:2047_1920x0_80_0_0_4af286d618e79c19b570b815dce89724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область
Надежные люди, Тюменская область
Тюменская область отправила бойцам оборудование для электроснабжения

Тюменская область отправила бойцам оборудование для полевого электроснабжения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 26 сен – РИА Новости. Инженерное подразделение, в котором служат жители Тюменской области, получило оборудование, необходимое для организации полевого электроснабжения, сообщает информационный центр правительства региона.
"Кабели, преобразователи, трансформаторы и другое оборудование, необходимое для обеспечения бесперебойного электроснабжения в полевых условиях, получило инженерное подразделение, в котором служат жители Тюменской области", - следует из сообщения.
Замкомандира по вооружению в видеокомментарии благодарит за доставку нужных комплектующих для электроснабжения, а также агрегатов и запасных частей для восстановления экскаваторов.
В информцентре отмечают, что дополнительное оборудование и комплектующие для выполнения боевых задач приобретаются и доставляются в зону специальной военной операции благодаря акции "100 миллионов для Победы". На сайте акции указано, что участие в ней приняли более 520 компаний и свыше 4,6 тысячи человек, собрано почти 56 миллионов рублей.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Бойцам СВО отправили десять тонн гуманитарного груза из Ставрополья
Вчера, 20:41
 
Надежные людиТюменская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала