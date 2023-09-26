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В Петербурге мужчину заключили под стражу за нападение на инспектора ГИБДД

В Петербурге мужчину заключили под стражу за нападение на инспектора ГИБДД - РИА Новости, 26.09.2023

В Петербурге мужчину заключили под стражу за нападение на инспектора ГИБДД

Ранивший ножом в Колпино инспектора ГИБДД заключен под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:29

2023-09-26T16:29

2023-09-26T16:29

происшествия

санкт-петербург

колпино

гибдд мвд рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 сен - РИА Новости. Ранивший ножом в Колпино инспектора ГИБДД заключен под стражу на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. "Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Евгению Олейнику, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ст.317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) УК РФ", - говорится в сообщении. Уточняется, что срок избранной меры пресечения два месяца. Ранее в ГСУСК по Санкт-Петербургу сообщили, что утром в понедельник около остановки общественного транспорта в городе Колпино случайный прохожий подбежал к находившемуся при исполнении обязанностей старшему инспектору отдельного взвода ДПС ГИБДД и внезапно нанес несколько ударов ножом. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах города, задержанный находился в неадекватном состоянии. В пресс-службе судов добавили, что Олейнику предъявлено обвинение, но своего отношения к вине он высказать не смог, "так как не помнит обстоятельств совершения преступления".

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происшествия, санкт-петербург, колпино, гибдд мвд рф