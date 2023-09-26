https://ria.ru/20230926/liviya-1898782754.html
Ливийский военачальник Хафтар посетил Россию
Ливийский военачальник Хафтар посетил Россию - РИА Новости, 26.09.2023
Ливийский военачальник Хафтар посетил Россию
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар во вторник посетил Россию, где провел переговоры в Минобороны РФ, сообщается в заявлении ЛНА. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:20
2023-09-26T17:20
2023-09-26T17:31
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халифа хафтар
юнус-бек евкуров
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ТУНИС, 26 сен - РИА Новости. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар во вторник посетил Россию, где провел переговоры в Минобороны РФ, сообщается в заявлении ЛНА.Сообщается, что визит ливийского военачальника состоялся "по приглашению российского государства". Также приводится информация, что "во главе встречающих (Хафтара) был заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров"."В ходе визита были проведены переговоры с российскими высокопоставленными деятелями вокруг развития ситуации в Ливии, обсуждались двусторонние отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития", - говорится в заявлении ЛНА.
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в мире, россия, ливия, халифа хафтар, юнус-бек евкуров
В мире, Россия, Ливия, Халифа Хафтар, Юнус-Бек Евкуров
Ливийский военачальник Хафтар посетил Россию
ЛНА: Хафтар посетил Россию и провел переговоры с МО РФ