https://ria.ru/20230926/liviya-1898782754.html

Ливийский военачальник Хафтар посетил Россию

Ливийский военачальник Хафтар посетил Россию - РИА Новости, 26.09.2023

Ливийский военачальник Хафтар посетил Россию

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар во вторник посетил Россию, где провел переговоры в Минобороны РФ, сообщается в заявлении ЛНА. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:20

2023-09-26T17:20

2023-09-26T17:31

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ливия

халифа хафтар

юнус-бек евкуров

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ТУНИС, 26 сен - РИА Новости. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар во вторник посетил Россию, где провел переговоры в Минобороны РФ, сообщается в заявлении ЛНА.Сообщается, что визит ливийского военачальника состоялся "по приглашению российского государства". Также приводится информация, что "во главе встречающих (Хафтара) был заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров"."В ходе визита были проведены переговоры с российскими высокопоставленными деятелями вокруг развития ситуации в Ливии, обсуждались двусторонние отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития", - говорится в заявлении ЛНА.

https://ria.ru/20230926/peskov-1898706076.html

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в мире, россия, ливия, халифа хафтар, юнус-бек евкуров