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Ливийский военачальник Хафтар посетил Россию - РИА Новости, 26.09.2023
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17:20 26.09.2023 (обновлено: 17:31 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/liviya-1898782754.html
Ливийский военачальник Хафтар посетил Россию
Ливийский военачальник Хафтар посетил Россию - РИА Новости, 26.09.2023
Ливийский военачальник Хафтар посетил Россию
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар во вторник посетил Россию, где провел переговоры в Минобороны РФ, сообщается в заявлении ЛНА. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:20
2023-09-26T17:31
в мире
россия
ливия
халифа хафтар
юнус-бек евкуров
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ТУНИС, 26 сен - РИА Новости. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар во вторник посетил Россию, где провел переговоры в Минобороны РФ, сообщается в заявлении ЛНА.Сообщается, что визит ливийского военачальника состоялся "по приглашению российского государства". Также приводится информация, что "во главе встречающих (Хафтара) был заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров"."В ходе визита были проведены переговоры с российскими высокопоставленными деятелями вокруг развития ситуации в Ливии, обсуждались двусторонние отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития", - говорится в заявлении ЛНА.
https://ria.ru/20230926/peskov-1898706076.html
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в мире, россия, ливия, халифа хафтар, юнус-бек евкуров
В мире, Россия, Ливия, Халифа Хафтар, Юнус-Бек Евкуров
Ливийский военачальник Хафтар посетил Россию

ЛНА: Хафтар посетил Россию и провел переговоры с МО РФ

© РИА Новости / Геннадий МельникКомандующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Командующий Ливийской Народной армией маршал Халифа Хафтар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 26 сен - РИА Новости. Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар во вторник посетил Россию, где провел переговоры в Минобороны РФ, сообщается в заявлении ЛНА.
Сообщается, что визит ливийского военачальника состоялся "по приглашению российского государства". Также приводится информация, что "во главе встречающих (Хафтара) был заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров".
"В ходе визита были проведены переговоры с российскими высокопоставленными деятелями вокруг развития ситуации в Ливии, обсуждались двусторонние отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития", - говорится в заявлении ЛНА.
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В миреРоссияЛивияХалифа ХафтарЮнус-Бек Евкуров
 
 
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