https://ria.ru/20230926/lipetsk-1898779250.html

В Липецкой области три дорожных участка отремонтировали по нацпроекту

В Липецкой области три дорожных участка отремонтировали по нацпроекту - РИА Новости, 26.09.2023

В Липецкой области три дорожных участка отремонтировали по нацпроекту

Три дорожных участка общей протяженностью более 30 километров приведены в порядок в Липецкой области благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги",... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T17:05

2023-09-26T17:05

2023-09-26T17:21

липецкая область

липецкая область

воронеж

липецкий район

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 26 сен - РИА Новости. Три дорожных участка общей протяженностью более 30 километров приведены в порядок в Липецкой области благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги", сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он отметил, что отремонтированные участки дорог располагаются в Липецком, Добровском и Чаплыгинском районах. Эти дорожные объекты имеют важное социальное значение, так как связывают много населенных пунктов, пролегают рядом с медицинскими учреждениями, МФЦ, школами, детскими садами. Как уточнил Артамонов, в Липецком районе на участке от села Кузьминские Отвержки до Тюшевки в ходе ремонта дорожного полотна подрядчик усилил основание дороги, уложил два слоя нового асфальтобетона. В местах уклонов смонтированы прикромочные лотки, обочины укреплены щебнем, приведены в порядок водопропускные трубы, установлено новое барьерное ограждение. Дорожники также заасфальтировали примыкания, обновили остановки и нанесли новую разметку. Для безопасности пешеходов в местах переходов установлены мигающие светофоры. Кроме того, смонтировано автономное освещение и знаки пешеходного перехода на Г-образных опорах. В Добровском районе после ремонта сдана автодорога Доброе – Большой Хомутец, состояние которой до недавнего времени вызывало большое количество жалоб местных жителей. Эта региональная трасса проходит через пойму реки Воронеж и каждый год подтапливается, ухудшая состояние дорожного полотна. Между тем, дорогой пользуются более 3,5 тысячи жителей близлежащих сел. Ремонта они ждали несколько десятилетий. Теперь там уложили новый асфальтобетон толщиной 11 сантиметров, укрепили обочины, заменили ограждения и дорожные знаки. В Чаплыгинском районе успешно сданы в эксплуатацию 7,5 километра автодороги Чаплыгин – Троекурово. Это туристический маршрут от райцентра Чаплыгин к знаменитой усадьбе ученого и путешественника Петра Семенова-Тянь-Шанского в Рязанке. Окончательно маршрут приведут в порядок в будущем году, уже заключен контракт на ремонт 14 километров дороги Троекурово – Урусово, оставшиеся четыре километра до усадьбы отремонтировали по нацпроекту в 2022 году. "Качество проводимых ремонтных работ находится на постоянном контроле у профильного управления, глав муниципалитетов и надзорных структур. Подрядчики несут ответственность за исполнение своих обязательств в полном объеме и точно в установленный срок", – отметил Артамонов. Он также добавил, что в общей сложности в Липецкой области до конца года отремонтируют более 360 километров региональных дорог, из них 274 километра – по нацпроекту.

https://ria.ru/20230926/lipetsk-1898764440.html

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липецкая область

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липецкая область, воронеж, липецкий район, игорь артамонов