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Лавров заявил, что уже ничему не удивляется, слушая западных коллег - РИА Новости, 26.09.2023
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14:14 26.09.2023 (обновлено: 14:15 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/lavrov-1898726286.html
Лавров заявил, что уже ничему не удивляется, слушая западных коллег
Лавров заявил, что уже ничему не удивляется, слушая западных коллег - РИА Новости, 26.09.2023
Лавров заявил, что уже ничему не удивляется, слушая западных коллег
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя высказывания главы финского МИД о влиянии антироссийских санкций на граждан РФ, признался, что уже ничему... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:14
2023-09-26T14:15
россия
сергей лавров
санкции
финляндия
украина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя высказывания главы финского МИД о влиянии антироссийских санкций на граждан РФ, признался, что уже ничему не удивляется, слушая заявления из западных столиц. Ранее глава финского МИД Элина Валтонен заявила в интервью газете The Washington Post, что западные санкции нацелены в том числе на простых россиян. Она добавила, что "Россия и россияне понимают", что за ситуацию на Украине "нужно платить, и нам очень важно это показать". "Знаете, я уже ничему не удивляюсь, когда слушаю выступления наших западных коллег. В том числе не удивляюсь больше той скорости, с которой Финляндия растоптала свой нейтральный статус, свою репутацию и влилась в антироссийский проект США. И с каким наслаждением они выполняют работу, для них уготованную", - сказал Лавров журналистам. Он отметил, что высказывание главы МИД Финляндии - "достаточно откровенное признание". "До недавнего времени Запад постоянно твердил, что санкции нужны для того, чтобы изменить политику государства, которое этим санкциям подвергается, и что гуманитарные аспекты всегда принимаются во внимание, чтобы не нанести серьезного ущерба мирным гражданам. Сейчас госпожа Валтонен - видимо, она еще не опытна - высказалась напрямую, для чего эти санкции вводят, - чтобы сделать больно простым людям. И, как она сказала, для ведения такой войны нужно платить цену народу российскому. Значит, она хочет народ российский поднять против его собственного правительства", - отметил Лавров.
https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898717236.html
https://ria.ru/20230924/lavrov-1898246239.html
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россия, сергей лавров, санкции, финляндия, украина, санкции в отношении россии
Россия, Сергей Лавров, Санкции, Финляндия, Украина, Санкции в отношении России
Лавров заявил, что уже ничему не удивляется, слушая западных коллег

Лавров признался, что уже ничему не удивляется, слушая заявления Запада

© POOL | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров
© POOL
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя высказывания главы финского МИД о влиянии антироссийских санкций на граждан РФ, признался, что уже ничему не удивляется, слушая заявления из западных столиц.
Ранее глава финского МИД Элина Валтонен заявила в интервью газете The Washington Post, что западные санкции нацелены в том числе на простых россиян. Она добавила, что "Россия и россияне понимают", что за ситуацию на Украине "нужно платить, и нам очень важно это показать".
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"Знаете, я уже ничему не удивляюсь, когда слушаю выступления наших западных коллег. В том числе не удивляюсь больше той скорости, с которой Финляндия растоптала свой нейтральный статус, свою репутацию и влилась в антироссийский проект США. И с каким наслаждением они выполняют работу, для них уготованную", - сказал Лавров журналистам.
Он отметил, что высказывание главы МИД Финляндии - "достаточно откровенное признание".
"До недавнего времени Запад постоянно твердил, что санкции нужны для того, чтобы изменить политику государства, которое этим санкциям подвергается, и что гуманитарные аспекты всегда принимаются во внимание, чтобы не нанести серьезного ущерба мирным гражданам. Сейчас госпожа Валтонен - видимо, она еще не опытна - высказалась напрямую, для чего эти санкции вводят, - чтобы сделать больно простым людям. И, как она сказала, для ведения такой войны нужно платить цену народу российскому. Значит, она хочет народ российский поднять против его собственного правительства", - отметил Лавров.
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РоссияСергей ЛавровСанкцииФинляндияУкраинаСанкции в отношении России
 
 
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