https://ria.ru/20230926/lavrov-1898726286.html

Лавров заявил, что уже ничему не удивляется, слушая западных коллег

Лавров заявил, что уже ничему не удивляется, слушая западных коллег - РИА Новости, 26.09.2023

Лавров заявил, что уже ничему не удивляется, слушая западных коллег

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя высказывания главы финского МИД о влиянии антироссийских санкций на граждан РФ, признался, что уже ничему... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T14:14

2023-09-26T14:14

2023-09-26T14:15

россия

сергей лавров

санкции

финляндия

украина

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя высказывания главы финского МИД о влиянии антироссийских санкций на граждан РФ, признался, что уже ничему не удивляется, слушая заявления из западных столиц. Ранее глава финского МИД Элина Валтонен заявила в интервью газете The Washington Post, что западные санкции нацелены в том числе на простых россиян. Она добавила, что "Россия и россияне понимают", что за ситуацию на Украине "нужно платить, и нам очень важно это показать". "Знаете, я уже ничему не удивляюсь, когда слушаю выступления наших западных коллег. В том числе не удивляюсь больше той скорости, с которой Финляндия растоптала свой нейтральный статус, свою репутацию и влилась в антироссийский проект США. И с каким наслаждением они выполняют работу, для них уготованную", - сказал Лавров журналистам. Он отметил, что высказывание главы МИД Финляндии - "достаточно откровенное признание". "До недавнего времени Запад постоянно твердил, что санкции нужны для того, чтобы изменить политику государства, которое этим санкциям подвергается, и что гуманитарные аспекты всегда принимаются во внимание, чтобы не нанести серьезного ущерба мирным гражданам. Сейчас госпожа Валтонен - видимо, она еще не опытна - высказалась напрямую, для чего эти санкции вводят, - чтобы сделать больно простым людям. И, как она сказала, для ведения такой войны нужно платить цену народу российскому. Значит, она хочет народ российский поднять против его собственного правительства", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20230926/sanktsii-1898717236.html

https://ria.ru/20230924/lavrov-1898246239.html

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россия, сергей лавров, санкции, финляндия, украина, санкции в отношении россии