https://ria.ru/20230926/kosovo-1898740824.html

В Британии призвали увеличить численность KFOR из-за обострения в Косово

В Британии призвали увеличить численность KFOR из-за обострения в Косово - РИА Новости, 26.09.2023

В Британии призвали увеличить численность KFOR из-за обострения в Косово

Председатель комитета британского парламента по иностранным делам Алисия Кернс призвала увеличить численность международного контингента НАТО KFOR в Косово на... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:01

2023-09-26T15:01

2023-09-26T15:02

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Председатель комитета британского парламента по иностранным делам Алисия Кернс призвала увеличить численность международного контингента НАТО KFOR в Косово на фоне эскалации ситуации в регионе. Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил о готовности рассмотреть предложения по "усилению диспозиции" KFOR. "Мы должны также усилить меры сдерживания и добиться увеличения численности войск KFOR с 4,5 тысячи за счет набора из более широкой группы стран-членов (НАТО), вносящих вклад в миротворческие силы", - написала она на своей странице в соцсети X. Кернс заявила, что контингент KFOR и миссия ЕС по верховенству закона EULEX должны содействовать расследованию недавних инцидентов в Косово, чтобы прояснить причастность Сербии к убийству косовского полицейского. При этом, по её словам, Британия "несет большую ответственность, чем большинство" других в вопросе "успеха Косово". В связи с этим Лондон должен начать играть более активную роль в посредничестве между Белградом и Приштиной, а также возглавить усилия по обеспечению полноправного членства Косово в НАТО, добавила Кернс. Глава парламентского комитета также призвала Евросоюз привлечь страны, не признающие независимость Косово, к оказанию поддержки вступления Приштины в ЕС и НАТО. Полиция самопровозглашенной республики Косово сообщила в ночь на понедельник о снижении накала столкновений при сохранении напряженности на севере края. До этого полиция вела поиск нападавших на сотрудников близ села Баньска, где они были обстреляны неизвестными, как сообщается с применением ручных гранат и гранатометов. Двое сотрудников полиции получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в южной Косовска-Митровице, один из них скончался. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявлял, что полиция окружила 30 вооруженных нападавших на севере края и призвала их сдаться. По последней информации с мест, были убиты трое нападавших, задержаны двое нападавших и четверо подозреваемых с радиосвязью. Отмечается, что задержанные по решению прокуратуры взяты под стражу на 48 часов, они подозреваются в ряде тяжких преступлений, таких, как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции также с представителями миссии ЕС EULEX и контингента НАТО KFOR осмотрели территорию и объекты православного монастыря Баньска. Президент Сербии Александр Вучич позже заявил, что внешнее давление на Сербию и обострения в Косово и Метохии не вынудят официальный Белград и сербов признать самопровозглашенную республику Косово. По его словам, трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. Он заявил, что во всём произошедшем в воскресенье виноват косовский "премьер" Альбин Курти. Сербский лидер добавил, что при этом Белград всегда готов разговаривать и решать проблемы в диалоге. По его заявлению, косовские сербы на севере края были доведены до открытых столкновений постоянным террором Приштины.

https://ria.ru/20230926/vuchich-1898717873.html

https://ria.ru/20230926/serbiya-1898680591.html

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в мире, косово, сербия, белград (город), альбин курти, антонио таяни, александр вучич, мид италии, евросоюз, нато