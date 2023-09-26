Рейтинг@Mail.ru
В Британии призвали увеличить численность KFOR из-за обострения в Косово - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 26.09.2023 (обновлено: 15:02 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/kosovo-1898740824.html
В Британии призвали увеличить численность KFOR из-за обострения в Косово
В Британии призвали увеличить численность KFOR из-за обострения в Косово - РИА Новости, 26.09.2023
В Британии призвали увеличить численность KFOR из-за обострения в Косово
Председатель комитета британского парламента по иностранным делам Алисия Кернс призвала увеличить численность международного контингента НАТО KFOR в Косово на... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:01
2023-09-26T15:02
в мире
косово
сербия
белград (город)
альбин курти
антонио таяни
александр вучич
мид италии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898546484_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_3ed439bbe228955b413efeafd8ee57e8.jpg
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Председатель комитета британского парламента по иностранным делам Алисия Кернс призвала увеличить численность международного контингента НАТО KFOR в Косово на фоне эскалации ситуации в регионе. Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил о готовности рассмотреть предложения по "усилению диспозиции" KFOR. "Мы должны также усилить меры сдерживания и добиться увеличения численности войск KFOR с 4,5 тысячи за счет набора из более широкой группы стран-членов (НАТО), вносящих вклад в миротворческие силы", - написала она на своей странице в соцсети X. Кернс заявила, что контингент KFOR и миссия ЕС по верховенству закона EULEX должны содействовать расследованию недавних инцидентов в Косово, чтобы прояснить причастность Сербии к убийству косовского полицейского. При этом, по её словам, Британия "несет большую ответственность, чем большинство" других в вопросе "успеха Косово". В связи с этим Лондон должен начать играть более активную роль в посредничестве между Белградом и Приштиной, а также возглавить усилия по обеспечению полноправного членства Косово в НАТО, добавила Кернс. Глава парламентского комитета также призвала Евросоюз привлечь страны, не признающие независимость Косово, к оказанию поддержки вступления Приштины в ЕС и НАТО. Полиция самопровозглашенной республики Косово сообщила в ночь на понедельник о снижении накала столкновений при сохранении напряженности на севере края. До этого полиция вела поиск нападавших на сотрудников близ села Баньска, где они были обстреляны неизвестными, как сообщается с применением ручных гранат и гранатометов. Двое сотрудников полиции получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в южной Косовска-Митровице, один из них скончался. "Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявлял, что полиция окружила 30 вооруженных нападавших на севере края и призвала их сдаться. По последней информации с мест, были убиты трое нападавших, задержаны двое нападавших и четверо подозреваемых с радиосвязью. Отмечается, что задержанные по решению прокуратуры взяты под стражу на 48 часов, они подозреваются в ряде тяжких преступлений, таких, как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции также с представителями миссии ЕС EULEX и контингента НАТО KFOR осмотрели территорию и объекты православного монастыря Баньска. Президент Сербии Александр Вучич позже заявил, что внешнее давление на Сербию и обострения в Косово и Метохии не вынудят официальный Белград и сербов признать самопровозглашенную республику Косово. По его словам, трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. Он заявил, что во всём произошедшем в воскресенье виноват косовский "премьер" Альбин Курти. Сербский лидер добавил, что при этом Белград всегда готов разговаривать и решать проблемы в диалоге. По его заявлению, косовские сербы на севере края были доведены до открытых столкновений постоянным террором Приштины.
https://ria.ru/20230926/vuchich-1898717873.html
https://ria.ru/20230926/serbiya-1898680591.html
косово
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898546484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fc4e24e643e9d6cd8df63be2c7758610.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, сербия, белград (город), альбин курти, антонио таяни, александр вучич, мид италии, евросоюз, нато
В мире, Косово, Сербия, Белград (город), Альбин Курти, Антонио Таяни, Александр Вучич, МИД Италии, Евросоюз, НАТО
В Британии призвали увеличить численность KFOR из-за обострения в Косово

Британия призвала увеличить численность KFOR из-за обострения ситуации в Косово

© AP Photo / Visar KryeziuСотрудники косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово
Сотрудники косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Visar Kryeziu
Сотрудники косовской полиции охраняют дорогу возле деревни Баньска, северное Косово
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Председатель комитета британского парламента по иностранным делам Алисия Кернс призвала увеличить численность международного контингента НАТО KFOR в Косово на фоне эскалации ситуации в регионе.
Ранее глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил о готовности рассмотреть предложения по "усилению диспозиции" KFOR.
Александр Вучич
Вучич предложил НАТО взять на себя безопасность на севере Косово
13:53
"Мы должны также усилить меры сдерживания и добиться увеличения численности войск KFOR с 4,5 тысячи за счет набора из более широкой группы стран-членов (НАТО), вносящих вклад в миротворческие силы", - написала она на своей странице в соцсети X.
Кернс заявила, что контингент KFOR и миссия ЕС по верховенству закона EULEX должны содействовать расследованию недавних инцидентов в Косово, чтобы прояснить причастность Сербии к убийству косовского полицейского.
При этом, по её словам, Британия "несет большую ответственность, чем большинство" других в вопросе "успеха Косово". В связи с этим Лондон должен начать играть более активную роль в посредничестве между Белградом и Приштиной, а также возглавить усилия по обеспечению полноправного членства Косово в НАТО, добавила Кернс.
Глава парламентского комитета также призвала Евросоюз привлечь страны, не признающие независимость Косово, к оказанию поддержки вступления Приштины в ЕС и НАТО.
Полиция самопровозглашенной республики Косово сообщила в ночь на понедельник о снижении накала столкновений при сохранении напряженности на севере края. До этого полиция вела поиск нападавших на сотрудников близ села Баньска, где они были обстреляны неизвестными, как сообщается с применением ручных гранат и гранатометов. Двое сотрудников полиции получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в южной Косовска-Митровице, один из них скончался.
"Премьер" самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти заявлял, что полиция окружила 30 вооруженных нападавших на севере края и призвала их сдаться. По последней информации с мест, были убиты трое нападавших, задержаны двое нападавших и четверо подозреваемых с радиосвязью.
Отмечается, что задержанные по решению прокуратуры взяты под стражу на 48 часов, они подозреваются в ряде тяжких преступлений, таких, как терроризм и создание преступной группы. Сотрудники косовской полиции также с представителями миссии ЕС EULEX и контингента НАТО KFOR осмотрели территорию и объекты православного монастыря Баньска.
Президент Сербии Александр Вучич позже заявил, что внешнее давление на Сербию и обострения в Косово и Метохии не вынудят официальный Белград и сербов признать самопровозглашенную республику Косово. По его словам, трое косовских сербов убиты в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. Он заявил, что во всём произошедшем в воскресенье виноват косовский "премьер" Альбин Курти. Сербский лидер добавил, что при этом Белград всегда готов разговаривать и решать проблемы в диалоге. По его заявлению, косовские сербы на севере края были доведены до открытых столкновений постоянным террором Приштины.
Офицеры полиции Косово эвакуируют раненого на дороге, ведущей к монастырю Баньска - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Сербия призвала к международному расследованию столкновений в Косово
12:02
 
В миреКосовоСербияБелград (город)Альбин КуртиАнтонио ТаяниАлександр ВучичМИД ИталииЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала