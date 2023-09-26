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В России за неделю зарегистрировали более 14 тысяч больных COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2023
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13:53 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/koronavirus-1898718040.html
В России за неделю зарегистрировали более 14 тысяч больных COVID-19
В России за неделю зарегистрировали более 14 тысяч больных COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2023
В России за неделю зарегистрировали более 14 тысяч больных COVID-19
Более 14 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в России за последнюю неделю, что в 23 раза ниже показателя предыдущего года,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:53
2023-09-26T13:53
здоровье - общество
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 14 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в России за последнюю неделю, что в 23 раза ниже показателя предыдущего года, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "По итогам 38 недели 2023 года в РФ зарегистрировано свыше 14 тысяч случаев заболевания COVID-19, что в 23 раза ниже показателя предыдущего года",- говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 22,3%.
https://ria.ru/20230914/koronavirus-2023-1896370980.html
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здоровье - общество, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России за неделю зарегистрировали более 14 тысяч больных COVID-19

Роспотребнадзор: более 14 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировали в РФ за неделю

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудник диагностического центра проводит ПЦР-исследование
Сотрудник диагностического центра проводит ПЦР-исследование - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник диагностического центра проводит ПЦР-исследование. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 14 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в России за последнюю неделю, что в 23 раза ниже показателя предыдущего года, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По итогам 38 недели 2023 года в РФ зарегистрировано свыше 14 тысяч случаев заболевания COVID-19, что в 23 раза ниже показателя предыдущего года",- говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 22,3%.
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Коронавирус-2023: чем опасны новые штаммы, как защититься от вируса
14 сентября, 18:30
 
Здоровье - ОбществоОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииРаспространение коронавируса
 
 
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