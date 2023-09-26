https://ria.ru/20230926/koronavirus-1898718040.html
В России за неделю зарегистрировали более 14 тысяч больных COVID-19
В России за неделю зарегистрировали более 14 тысяч больных COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2023
В России за неделю зарегистрировали более 14 тысяч больных COVID-19
Более 14 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в России за последнюю неделю, что в 23 раза ниже показателя предыдущего года,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:53
2023-09-26T13:53
2023-09-26T13:53
здоровье - общество
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 14 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в России за последнюю неделю, что в 23 раза ниже показателя предыдущего года, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "По итогам 38 недели 2023 года в РФ зарегистрировано свыше 14 тысяч случаев заболевания COVID-19, что в 23 раза ниже показателя предыдущего года",- говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 22,3%.
https://ria.ru/20230914/koronavirus-2023-1896370980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России за неделю зарегистрировали более 14 тысяч больных COVID-19
Роспотребнадзор: более 14 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировали в РФ за неделю