https://ria.ru/20230926/koronavirus-1898718040.html

В России за неделю зарегистрировали более 14 тысяч больных COVID-19

В России за неделю зарегистрировали более 14 тысяч больных COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2023

В России за неделю зарегистрировали более 14 тысяч больных COVID-19

Более 14 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в России за последнюю неделю, что в 23 раза ниже показателя предыдущего года,... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:53

2023-09-26T13:53

2023-09-26T13:53

здоровье - общество

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

распространение коронавируса

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Более 14 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировано в России за последнюю неделю, что в 23 раза ниже показателя предыдущего года, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "По итогам 38 недели 2023 года в РФ зарегистрировано свыше 14 тысяч случаев заболевания COVID-19, что в 23 раза ниже показателя предыдущего года",- говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю увеличилась в России на 22,3%.

https://ria.ru/20230914/koronavirus-2023-1896370980.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса