https://ria.ru/20230926/koronavirus-1898669623.html
В Москве за неделю госпитализировали 699 человек с COVID-19
В Москве за неделю госпитализировали 699 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2023
В Москве за неделю госпитализировали 699 человек с COVID-19
В Москве с 18 по 24 сентября выявлено 4914 случаев COVID-19, умерли семь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:25
2023-09-26T11:25
2023-09-26T11:25
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Москве с 18 по 24 сентября выявлено 4914 случаев COVID-19, умерли семь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за неделю - 4914, госпитализированы 699 человек, выздоровели 4688 человек, семь человек умерли", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 543 951 случай коронавируса, выздоровели 3 354 681 человек, умерли 49 222 человека.
https://ria.ru/20230914/koronavirus-2023-1896370980.html
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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В Москве за неделю госпитализировали 699 человек с COVID-19
В Москве за сутки выявили 4914 новых случаев COVID-19, умерли семь человек