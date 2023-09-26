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В Москве за неделю госпитализировали 699 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2023
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11:25 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/koronavirus-1898669623.html
В Москве за неделю госпитализировали 699 человек с COVID-19
В Москве за неделю госпитализировали 699 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2023
В Москве за неделю госпитализировали 699 человек с COVID-19
В Москве с 18 по 24 сентября выявлено 4914 случаев COVID-19, умерли семь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:25
2023-09-26T11:25
здоровье - общество
москва
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Москве с 18 по 24 сентября выявлено 4914 случаев COVID-19, умерли семь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за неделю - 4914, госпитализированы 699 человек, выздоровели 4688 человек, семь человек умерли", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 543 951 случай коронавируса, выздоровели 3 354 681 человек, умерли 49 222 человека.
https://ria.ru/20230914/koronavirus-2023-1896370980.html
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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В Москве за неделю госпитализировали 699 человек с COVID-19

В Москве за сутки выявили 4914 новых случаев COVID-19, умерли семь человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМедицинские сотрудники в резервном госпитале на ВДНХ в Москве
Медицинские сотрудники в резервном госпитале на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские сотрудники в резервном госпитале на ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Москве с 18 по 24 сентября выявлено 4914 случаев COVID-19, умерли семь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за неделю - 4914, госпитализированы 699 человек, выздоровели 4688 человек, семь человек умерли", - говорится в сводке по столице.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 543 951 случай коронавируса, выздоровели 3 354 681 человек, умерли 49 222 человека.
Коронавирус 2023 - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Коронавирус-2023: чем опасны новые штаммы, как защититься от вируса
14 сентября, 18:30
 
Здоровье - ОбществоМоскваКоронавирус COVID-19Распространение коронавирусаКоронавирус в России
 
 
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