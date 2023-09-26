https://ria.ru/20230926/koronavirus-1898669623.html

В Москве за неделю госпитализировали 699 человек с COVID-19

В Москве за неделю госпитализировали 699 человек с COVID-19 - РИА Новости, 26.09.2023

В Москве за неделю госпитализировали 699 человек с COVID-19

В Москве с 18 по 24 сентября выявлено 4914 случаев COVID-19, умерли семь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T11:25

2023-09-26T11:25

2023-09-26T11:25

здоровье - общество

москва

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. В Москве с 18 по 24 сентября выявлено 4914 случаев COVID-19, умерли семь человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за неделю - 4914, госпитализированы 699 человек, выздоровели 4688 человек, семь человек умерли", - говорится в сводке по столице. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 543 951 случай коронавируса, выздоровели 3 354 681 человек, умерли 49 222 человека.

https://ria.ru/20230914/koronavirus-2023-1896370980.html

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здоровье - общество, москва, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии