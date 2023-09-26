https://ria.ru/20230926/kontrnastuplenie-1898758582.html

Контрнаступление ВСУ захлебнулось, заявил Патрушев

Контрнаступление ВСУ захлебнулось, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.09.2023

Контрнаступление ВСУ захлебнулось, заявил Патрушев

Украинское контрнаступление захлебнулось, Киев продолжает нести огромные людские потери и разрушать собственную инфраструктуру, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T15:58

2023-09-26T15:58

2023-09-26T16:08

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

николай патрушев

россия

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинское контрнаступление захлебнулось, Киев продолжает нести огромные людские потери и разрушать собственную инфраструктуру, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова приводит "Российская газета"."Контрнаступление украинских сил захлебнулось. Украина продолжает нести огромные людские потери и разрушать собственную инфраструктуру", - констатировал Патрушев на российско-египетских консультациях по безопасности, прошедших во вторник в Каире."Что касается переданного киевскому режиму западного вооружения, то оно оказалось неэффективным против российской техники и постепенно утрачивается украинцами на поле боя", - отметил Патрушев.

https://ria.ru/20230923/kontrnastuplenie-1898156745.html

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украина, вооруженные силы украины, николай патрушев, россия