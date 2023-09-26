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Контрнаступление ВСУ захлебнулось, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 26.09.2023 (обновлено: 16:08 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/kontrnastuplenie-1898758582.html
Контрнаступление ВСУ захлебнулось, заявил Патрушев
Контрнаступление ВСУ захлебнулось, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.09.2023
Контрнаступление ВСУ захлебнулось, заявил Патрушев
Украинское контрнаступление захлебнулось, Киев продолжает нести огромные людские потери и разрушать собственную инфраструктуру, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:58
2023-09-26T16:08
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
николай патрушев
россия
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинское контрнаступление захлебнулось, Киев продолжает нести огромные людские потери и разрушать собственную инфраструктуру, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова приводит "Российская газета"."Контрнаступление украинских сил захлебнулось. Украина продолжает нести огромные людские потери и разрушать собственную инфраструктуру", - констатировал Патрушев на российско-египетских консультациях по безопасности, прошедших во вторник в Каире."Что касается переданного киевскому режиму западного вооружения, то оно оказалось неэффективным против российской техники и постепенно утрачивается украинцами на поле боя", - отметил Патрушев.
https://ria.ru/20230923/kontrnastuplenie-1898156745.html
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украина, вооруженные силы украины, николай патрушев, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Николай Патрушев, Россия
Контрнаступление ВСУ захлебнулось, заявил Патрушев

Патрушев: Украина продолжает нести огромные людские потери при контрнаступлении

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинское контрнаступление захлебнулось, Киев продолжает нести огромные людские потери и разрушать собственную инфраструктуру, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова приводит "Российская газета".
"Контрнаступление украинских сил захлебнулось. Украина продолжает нести огромные людские потери и разрушать собственную инфраструктуру", - констатировал Патрушев на российско-египетских консультациях по безопасности, прошедших во вторник в Каире.
"Что касается переданного киевскому режиму западного вооружения, то оно оказалось неэффективным против российской техники и постепенно утрачивается украинцами на поле боя", - отметил Патрушев.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныНиколай ПатрушевРоссия
 
 
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