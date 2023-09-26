https://ria.ru/20230926/kontrnastuplenie-1898758582.html
Контрнаступление ВСУ захлебнулось, заявил Патрушев
Контрнаступление ВСУ захлебнулось, заявил Патрушев - РИА Новости, 26.09.2023
Контрнаступление ВСУ захлебнулось, заявил Патрушев
Украинское контрнаступление захлебнулось, Киев продолжает нести огромные людские потери и разрушать собственную инфраструктуру, заявил секретарь Совета... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T15:58
2023-09-26T15:58
2023-09-26T16:08
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
николай патрушев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80e0bc35837267715c3282604a4a90fb.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Украинское контрнаступление захлебнулось, Киев продолжает нести огромные людские потери и разрушать собственную инфраструктуру, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Его слова приводит "Российская газета"."Контрнаступление украинских сил захлебнулось. Украина продолжает нести огромные людские потери и разрушать собственную инфраструктуру", - констатировал Патрушев на российско-египетских консультациях по безопасности, прошедших во вторник в Каире."Что касается переданного киевскому режиму западного вооружения, то оно оказалось неэффективным против российской техники и постепенно утрачивается украинцами на поле боя", - отметил Патрушев.
https://ria.ru/20230923/kontrnastuplenie-1898156745.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812772_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dcf7db459c1f1989a0f9afa8ee3864cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, николай патрушев, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Николай Патрушев, Россия
Контрнаступление ВСУ захлебнулось, заявил Патрушев
Патрушев: Украина продолжает нести огромные людские потери при контрнаступлении