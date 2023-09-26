Кулеба заявил, что Украина не настроена на конфликт с Польшей
Кулеба: Украина не хочет конфликта с Польшей и готова к диалогу
© AP Photo / Efrem LukatskyДмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не настроен на конфликт с Польшей и готов к разговору.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что "некоторые друзья" Киева в Европе изображают солидарность на политической арене, но, играя с зерном, подготавливают почву для Москвы. В МИД Польши заявили, что вызвали посла Украины в связи с этими высказываниями.
"Мы не настроены на конфликт. Мы открыты к разговору с польской стороной, очень уважаем ее, безгранично ценим и благодарны за поддержку польского народа", – приводит слова Кулебы украинское издание KlimenkoTime.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.