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Кулеба заявил, что Украина не настроена на конфликт с Польшей - РИА Новости, 26.09.2023
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14:14 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/konflikt-1898726623.html
Кулеба заявил, что Украина не настроена на конфликт с Польшей
Кулеба заявил, что Украина не настроена на конфликт с Польшей - РИА Новости, 26.09.2023
Кулеба заявил, что Украина не настроена на конфликт с Польшей
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не настроен на конфликт с Польшей и готов к разговору. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:14
2023-09-26T14:14
украина
польша
дмитрий кулеба
анджей дуда
владимир зеленский
евросоюз
киев
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не настроен на конфликт с Польшей и готов к разговору. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что "некоторые друзья" Киева в Европе изображают солидарность на политической арене, но, играя с зерном, подготавливают почву для Москвы. В МИД Польши заявили, что вызвали посла Украины в связи с этими высказываниями. "Мы не настроены на конфликт. Мы открыты к разговору с польской стороной, очень уважаем ее, безгранично ценим и благодарны за поддержку польского народа", – приводит слова Кулебы украинское издание KlimenkoTime. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20230921/polsha-1897740331.html
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украина, польша, дмитрий кулеба, анджей дуда, владимир зеленский, евросоюз, киев, всемирная торговая организация (вто)
Украина, Польша, Дмитрий Кулеба, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Евросоюз, Киев, Всемирная торговая организация (ВТО)
Кулеба заявил, что Украина не настроена на конфликт с Польшей

Кулеба: Украина не хочет конфликта с Польшей и готова к диалогу

© AP Photo / Efrem LukatskyДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не настроен на конфликт с Польшей и готов к разговору.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что "некоторые друзья" Киева в Европе изображают солидарность на политической арене, но, играя с зерном, подготавливают почву для Москвы. В МИД Польши заявили, что вызвали посла Украины в связи с этими высказываниями.
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"Мы не настроены на конфликт. Мы открыты к разговору с польской стороной, очень уважаем ее, безгранично ценим и благодарны за поддержку польского народа", – приводит слова Кулебы украинское издание KlimenkoTime.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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