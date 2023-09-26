https://ria.ru/20230926/konflikt-1898726623.html

Кулеба заявил, что Украина не настроена на конфликт с Польшей

Кулеба заявил, что Украина не настроена на конфликт с Польшей - РИА Новости, 26.09.2023

Кулеба заявил, что Украина не настроена на конфликт с Польшей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не настроен на конфликт с Польшей и готов к разговору. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T14:14

2023-09-26T14:14

2023-09-26T14:14

украина

польша

дмитрий кулеба

анджей дуда

владимир зеленский

евросоюз

киев

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 26 сен – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не настроен на конфликт с Польшей и готов к разговору. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что "некоторые друзья" Киева в Европе изображают солидарность на политической арене, но, играя с зерном, подготавливают почву для Москвы. В МИД Польши заявили, что вызвали посла Украины в связи с этими высказываниями. "Мы не настроены на конфликт. Мы открыты к разговору с польской стороной, очень уважаем ее, безгранично ценим и благодарны за поддержку польского народа", – приводит слова Кулебы украинское издание KlimenkoTime. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее заместитель министра экономики Украины Тарас Качка заявил, что в ближайшие дни страна введет эмбарго на ряд польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. В частности, Венгрия продлила запрет на национальной основе, в список запрещенных к ввозу вошли 24 продукта. Помимо зерновых, в список вошли разные виды мяса, птица, яйца, мед, овощи и вино. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20230921/polsha-1897740331.html

https://ria.ru/20230921/oruzhie-1897889108.html

украина

польша

киев

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украина, польша, дмитрий кулеба, анджей дуда, владимир зеленский, евросоюз, киев, всемирная торговая организация (вто)