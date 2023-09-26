https://ria.ru/20230926/kherson-1898671897.html

Киев хочет ввести в Херсоне круглосуточный комендантский час, заявил Сальдо

Киев хочет ввести в Херсоне круглосуточный комендантский час, заявил Сальдо - РИА Новости, 26.09.2023

Киев хочет ввести в Херсоне круглосуточный комендантский час, заявил Сальдо

Киевские власти собираются ввести во временно подконтрольном им городе Херсоне, куда приехали "группы иностранных пропагандистов", круглосуточный комендантский... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T11:33

2023-09-26T11:33

2023-09-26T11:33

специальная военная операция на украине

безопасность

херсонская область

херсон

россия

владимир сальдо

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Киевские власти собираются ввести во временно подконтрольном им городе Херсоне, куда приехали "группы иностранных пропагандистов", круглосуточный комендантский час, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что в Херсон приехали съемочные группы немецкого и испанского телевидения для съемок постановочных пропагандистских материалов о "пытках гражданских". "По данным из Херсона, группы иностранных пропагандистов, о которых мы ранее предупреждали, уже прибыли в Херсон для съемок постановочных видео. В городе собираются ввести круглосуточный комендантский час, во время которого мирным жителям будет запрещено покидать свои жилища", - написал Сальдо. При этом губернатор призвал жителей Херсона быть острожными. "Не исключено, что для создания фейка западным пропагандистам понадобятся жертвы. Мы, со своей стороны, будем всеми доступными способами документировать действия врага", - отметил Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20221221/kherson-1840294894.html

https://ria.ru/20230921/ukraina-1897621826.html

херсонская область

херсон

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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