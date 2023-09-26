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Киев хочет ввести в Херсоне круглосуточный комендантский час, заявил Сальдо - РИА Новости, 26.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/kherson-1898671897.html
Киев хочет ввести в Херсоне круглосуточный комендантский час, заявил Сальдо
Киев хочет ввести в Херсоне круглосуточный комендантский час, заявил Сальдо - РИА Новости, 26.09.2023
Киев хочет ввести в Херсоне круглосуточный комендантский час, заявил Сальдо
Киевские власти собираются ввести во временно подконтрольном им городе Херсоне, куда приехали "группы иностранных пропагандистов", круглосуточный комендантский... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:33
2023-09-26T11:33
специальная военная операция на украине
безопасность
херсонская область
херсон
россия
владимир сальдо
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Киевские власти собираются ввести во временно подконтрольном им городе Херсоне, куда приехали "группы иностранных пропагандистов", круглосуточный комендантский час, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. Ранее он сообщал, что в Херсон приехали съемочные группы немецкого и испанского телевидения для съемок постановочных пропагандистских материалов о "пытках гражданских". "По данным из Херсона, группы иностранных пропагандистов, о которых мы ранее предупреждали, уже прибыли в Херсон для съемок постановочных видео. В городе собираются ввести круглосуточный комендантский час, во время которого мирным жителям будет запрещено покидать свои жилища", - написал Сальдо. При этом губернатор призвал жителей Херсона быть острожными. "Не исключено, что для создания фейка западным пропагандистам понадобятся жертвы. Мы, со своей стороны, будем всеми доступными способами документировать действия врага", - отметил Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20221221/kherson-1840294894.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсонская область , Херсон, Россия, Владимир Сальдо, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киев хочет ввести в Херсоне круглосуточный комендантский час, заявил Сальдо

Сальдо: Украина планирует ввести в Херсоне круглосуточный комендантский час

© РИА Новости / РИА Новости Крым | Перейти в медиабанкНабережная реки Днепр в Херсоне
Набережная реки Днепр в Херсоне - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости Крым
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Набережная реки Днепр в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости. Киевские власти собираются ввести во временно подконтрольном им городе Херсоне, куда приехали "группы иностранных пропагандистов", круглосуточный комендантский час, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что в Херсон приехали съемочные группы немецкого и испанского телевидения для съемок постановочных пропагандистских материалов о "пытках гражданских".
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"По данным из Херсона, группы иностранных пропагандистов, о которых мы ранее предупреждали, уже прибыли в Херсон для съемок постановочных видео. В городе собираются ввести круглосуточный комендантский час, во время которого мирным жителям будет запрещено покидать свои жилища", - написал Сальдо.
При этом губернатор призвал жителей Херсона быть острожными. "Не исключено, что для создания фейка западным пропагандистам понадобятся жертвы. Мы, со своей стороны, будем всеми доступными способами документировать действия врага", - отметил Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонская областьХерсонРоссияВладимир СальдоУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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