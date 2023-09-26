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Путин и Раиси отметили важность решения вопросов по Карабаху мирным путем - РИА Новости, 26.09.2023
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14:35 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/karabakh-1898731804.html
Путин и Раиси отметили важность решения вопросов по Карабаху мирным путем
Путин и Раиси отметили важность решения вопросов по Карабаху мирным путем - РИА Новости, 26.09.2023
Путин и Раиси отметили важность решения вопросов по Карабаху мирным путем
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси акцентировали важность решения всех вопросов по Карабаху исключительно мирными,... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:35
2023-09-26T14:35
россия
в мире
иран
азербайджан
владимир путин
ситуация в нагорном карабахе
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси акцентировали важность решения всех вопросов по Карабаху исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, сообщает пресс-служба Кремля. "Президенты России и Ирана акцентировали важность решения всех вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html
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россия, в мире, иран, азербайджан, владимир путин, ситуация в нагорном карабахе
Россия, В мире, Иран, Азербайджан, Владимир Путин, Ситуация в Нагорном Карабахе
Путин и Раиси отметили важность решения вопросов по Карабаху мирным путем

Путин и Раиси отметили важность решения вопросов по Карабаху мирными средствами

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси акцентировали важность решения всех вопросов по Карабаху исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президенты России и Ирана акцентировали важность решения всех вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении.
Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
"Антитеррористическая операция". Что происходит в Нагорном Карабахе
19 сентября, 16:52
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.
Президент РФ Владимир Путин выступает на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
Путин попросил ускорить строительство маршрута из Дагестана в Иран
16 марта, 16:07
 
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