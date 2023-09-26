https://ria.ru/20230926/karabakh-1898731804.html

Путин и Раиси отметили важность решения вопросов по Карабаху мирным путем

Путин и Раиси отметили важность решения вопросов по Карабаху мирным путем - РИА Новости, 26.09.2023

Путин и Раиси отметили важность решения вопросов по Карабаху мирным путем

Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси акцентировали важность решения всех вопросов по Карабаху исключительно мирными,... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T14:35

2023-09-26T14:35

2023-09-26T14:35

россия

в мире

иран

азербайджан

владимир путин

ситуация в нагорном карабахе

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Эбрахим Раиси акцентировали важность решения всех вопросов по Карабаху исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами, сообщает пресс-служба Кремля. "Президенты России и Ирана акцентировали важность решения всех вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897287485.html

https://ria.ru/20230316/marshrut-1858351165.html

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россия, в мире, иран, азербайджан, владимир путин, ситуация в нагорном карабахе