МИД России пообещал ответ на расширение Канадой санкционного списка
МИД: Россия не будет мириться с заигрываниями канадских либералов с нацизмом
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия не будет мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом, и предпримет необходимые шаги в контексте российско-канадских отношений, Москва также не оставит без ответа расширение правительством Канады "стоп-листа" за счет политиков, деятелей культуры, членов семей попавших под санкции, заявили во вторник в МИД РФ.
"Не будем мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом, и предпримем необходимые шаги в контексте российско-канадских отношений, переживающих по вине официальной Оттавы глубочайший кризис", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Враждебные действия правительства Канады, которое по части антироссийского санкционного ража пытается "превзойти" США, постоянно расширяя национальный "стоп-лист" за счет политиков, деятелей культуры, членов семей попавших под санкции и даже целых учебных заведений, разумеется, без ответа не останутся", - добавили в ведомстве.
На прошлой неделе на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже".
Кроме того, перед визитом в страну Зеленского канадские санкционные списки в общей сложности пополнились 42 физическими лицами и 21 юридическим лицом.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.