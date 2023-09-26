https://ria.ru/20230926/kanada-1898697209.html

МИД России пообещал ответ на расширение Канадой санкционного списка

МИД России пообещал ответ на расширение Канадой санкционного списка - РИА Новости, 26.09.2023

МИД России пообещал ответ на расширение Канадой санкционного списка

Россия не будет мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом, и предпримет необходимые шаги в контексте российско-канадских отношений, Москва... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T12:53

2023-09-26T12:53

2023-09-26T13:07

россия

канада

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Россия не будет мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом, и предпримет необходимые шаги в контексте российско-канадских отношений, Москва также не оставит без ответа расширение правительством Канады "стоп-листа" за счет политиков, деятелей культуры, членов семей попавших под санкции, заявили во вторник в МИД РФ."Не будем мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом, и предпримем необходимые шаги в контексте российско-канадских отношений, переживающих по вине официальной Оттавы глубочайший кризис", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ."Враждебные действия правительства Канады, которое по части антироссийского санкционного ража пытается "превзойти" США, постоянно расширяя национальный "стоп-лист" за счет политиков, деятелей культуры, членов семей попавших под санкции и даже целых учебных заведений, разумеется, без ответа не останутся", - добавили в ведомстве.На прошлой неделе на заседание канадского парламента в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота, заявивший, что "дополнительная информация, которая заставила пожалеть о принятом решении", стала известна ему "позже". Кроме того, перед визитом в страну Зеленского канадские санкционные списки в общей сложности пополнились 42 физическими лицами и 21 юридическим лицом.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230926/ovatsiya-1898601518.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, канада, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), санкции в отношении россии