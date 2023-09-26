https://ria.ru/20230926/izbienie-1898711265.html

Песков не стал комментировать избиение поджигателя Корана

Песков не стал комментировать избиение поджигателя Корана - РИА Новости, 26.09.2023

Песков не стал комментировать избиение поджигателя Корана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не комментирует ситуацию с избиением сыном главы Чечни Рамзана Кадырова задержанного за сожжение Корана. РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:30

2023-09-26T13:30

2023-09-26T14:03

россия

происшествия

чеченская республика (чечня)

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не комментирует ситуацию с избиением сыном главы Чечни Рамзана Кадырова задержанного за сожжение Корана. "Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду... Не хочу", — сказал представитель Кремля журналистам.Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает задержанного за сожжение Корана. Кадыров в посте под видео написал, что гордится сыном.Силовики в мае задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в Следственном комитете, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело открыли по статье об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.

https://ria.ru/20230708/sozhzheniya-1882893628.html

россия

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Видео избиения Адамом Кадыровым сжигателя Корана Никиты Журавеля Видео избиения Адамом Кадыровым сжигателя Корана Никиты Журавеля 2023-09-26T13:30 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, происшествия, чеченская республика (чечня), дмитрий песков