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Песков не стал комментировать избиение поджигателя Корана - РИА Новости, 26.09.2023
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13:30 26.09.2023 (обновлено: 14:03 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/izbienie-1898711265.html
Песков не стал комментировать избиение поджигателя Корана
Песков не стал комментировать избиение поджигателя Корана - РИА Новости, 26.09.2023
Песков не стал комментировать избиение поджигателя Корана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не комментирует ситуацию с избиением сыном главы Чечни Рамзана Кадырова задержанного за сожжение Корана. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:30
2023-09-26T14:03
россия
происшествия
чеченская республика (чечня)
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не комментирует ситуацию с избиением сыном главы Чечни Рамзана Кадырова задержанного за сожжение Корана. "Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду... Не хочу", — сказал представитель Кремля журналистам.Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает задержанного за сожжение Корана. Кадыров в посте под видео написал, что гордится сыном.Силовики в мае задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в Следственном комитете, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело открыли по статье об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.
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Видео избиения Адамом Кадыровым сжигателя Корана Никиты Журавеля
Видео избиения Адамом Кадыровым сжигателя Корана Никиты Журавеля
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россия, происшествия, чеченская республика (чечня), дмитрий песков
Россия, Происшествия, Чеченская республика (Чечня), Дмитрий Песков
Песков не стал комментировать избиение поджигателя Корана

Песков не стал комментировать видео избиения сыном Кадырова поджигателя Корана

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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не комментирует ситуацию с избиением сыном главы Чечни Рамзана Кадырова задержанного за сожжение Корана.
"Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду... Не хочу", — сказал представитель Кремля журналистам.
Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает задержанного за сожжение Корана. Кадыров в посте под видео написал, что гордится сыном.
Силовики в мае задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в Следственном комитете, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело открыли по статье об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.
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РоссияПроисшествияЧеченская республика (Чечня)Дмитрий Песков
 
 
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