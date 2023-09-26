https://ria.ru/20230926/izbienie-1898711265.html
Песков не стал комментировать избиение поджигателя Корана
Песков не стал комментировать избиение поджигателя Корана - РИА Новости, 26.09.2023
Песков не стал комментировать избиение поджигателя Корана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не комментирует ситуацию с избиением сыном главы Чечни Рамзана Кадырова задержанного за сожжение Корана. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:30
2023-09-26T13:30
2023-09-26T14:03
россия
происшествия
чеченская республика (чечня)
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не комментирует ситуацию с избиением сыном главы Чечни Рамзана Кадырова задержанного за сожжение Корана. "Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду... Не хочу", — сказал представитель Кремля журналистам.Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает задержанного за сожжение Корана. Кадыров в посте под видео написал, что гордится сыном.Силовики в мае задержали в Волгограде местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в Следственном комитете, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело открыли по статье об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.
https://ria.ru/20230708/sozhzheniya-1882893628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Видео избиения Адамом Кадыровым сжигателя Корана Никиты Журавеля
Видео избиения Адамом Кадыровым сжигателя Корана Никиты Журавеля
2023-09-26T13:30
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PT0M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, чеченская республика (чечня), дмитрий песков
Россия, Происшествия, Чеченская республика (Чечня), Дмитрий Песков
Песков не стал комментировать избиение поджигателя Корана
Песков не стал комментировать видео избиения сыном Кадырова поджигателя Корана
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не комментирует ситуацию с избиением сыном главы Чечни Рамзана Кадырова задержанного за сожжение Корана.
"Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду... Не хочу", — сказал представитель Кремля журналистам.
Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его сын Адам Кадыров избивает задержанного за сожжение Корана. Кадыров в посте под видео написал, что гордится сыном.
Силовики в мае задержали в Волгограде
местного жителя за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Как заявили в Следственном комитете, подозреваемый признался, что сделал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Уголовное дело открыли по статье об оскорблении чувств верующих, его передали чеченским следователям.
После сожжения священных книг следующие на очереди — люди