https://ria.ru/20230926/gvozd-1898770147.html
В Благовещенске спасли мужчину, несколько лет жившего с гвоздем в груди
В Благовещенске спасли мужчину, несколько лет жившего с гвоздем в груди - РИА Новости, 26.09.2023
В Благовещенске спасли мужчину, несколько лет жившего с гвоздем в груди
Хирурги Амурской областной клинической больницы в Благовещенске извлекли из груди пациента мебельный 5-сантиметровый гвоздь, который находился там несколько... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T16:43
2023-09-26T16:43
2023-09-26T16:43
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сен – РИА Новости. Хирурги Амурской областной клинической больницы в Благовещенске извлекли из груди пациента мебельный 5-сантиметровый гвоздь, который находился там несколько лет, сообщает пресс-служба медучреждения. 42-летний житель Благовещенска, заметив прожилки крови при кашле, сделал компьютерную томографию. На снимке был отчетливо виден продолговатый металлический предмет. В торакальном отделении областной больницы пациенту провели торакоскопию. "Под внутренней оболочкой грудной стенки в 2 миллиметрах от легкого мы обнаружили 5-сантиметровый мебельный гвоздь. Судя по спаечному процессу, можно предположить, что находился он там долго, возможно, несколько лет", - рассказал хирург Роман Колесов. Врачи изъяли инородное тело, не повредив окружающие ткани и органы. Восстановление заняло всего несколько дней, после чего пациента выписали домой. Как гвоздь попал в грудную клетку и долгое время пробыл незамеченным, осталось загадкой – и для врачей, и для самого пострадавшего, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20230605/pulya-1876169356.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, здоровье - общество, благовещенск, амурская область
Хорошие новости, Происшествия, Здоровье - Общество, Благовещенск, Амурская область
В Благовещенске спасли мужчину, несколько лет жившего с гвоздем в груди
Житель Благовещенска несколько лет жил с гвоздем в груди, не замечая этого
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сен – РИА Новости. Хирурги Амурской областной клинической больницы в Благовещенске извлекли из груди пациента мебельный 5-сантиметровый гвоздь, который находился там несколько лет, сообщает пресс-служба медучреждения.
42-летний житель Благовещенска, заметив прожилки крови при кашле, сделал компьютерную томографию. На снимке был отчетливо виден продолговатый металлический предмет. В торакальном отделении областной больницы пациенту провели торакоскопию.
"Под внутренней оболочкой грудной стенки в 2 миллиметрах от легкого мы обнаружили 5-сантиметровый мебельный гвоздь. Судя по спаечному процессу, можно предположить, что находился он там долго, возможно, несколько лет", - рассказал хирург Роман Колесов. Врачи изъяли инородное тело, не повредив окружающие ткани и органы. Восстановление заняло всего несколько дней, после чего пациента выписали домой.
Как гвоздь попал в грудную клетку и долгое время пробыл незамеченным, осталось загадкой – и для врачей, и для самого пострадавшего, отмечается в сообщении.
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