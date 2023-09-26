https://ria.ru/20230926/gvozd-1898770147.html

В Благовещенске спасли мужчину, несколько лет жившего с гвоздем в груди

В Благовещенске спасли мужчину, несколько лет жившего с гвоздем в груди - РИА Новости, 26.09.2023

В Благовещенске спасли мужчину, несколько лет жившего с гвоздем в груди

Хирурги Амурской областной клинической больницы в Благовещенске извлекли из груди пациента мебельный 5-сантиметровый гвоздь, который находился там несколько... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T16:43

2023-09-26T16:43

2023-09-26T16:43

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здоровье - общество

благовещенск

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 сен – РИА Новости. Хирурги Амурской областной клинической больницы в Благовещенске извлекли из груди пациента мебельный 5-сантиметровый гвоздь, который находился там несколько лет, сообщает пресс-служба медучреждения. 42-летний житель Благовещенска, заметив прожилки крови при кашле, сделал компьютерную томографию. На снимке был отчетливо виден продолговатый металлический предмет. В торакальном отделении областной больницы пациенту провели торакоскопию. "Под внутренней оболочкой грудной стенки в 2 миллиметрах от легкого мы обнаружили 5-сантиметровый мебельный гвоздь. Судя по спаечному процессу, можно предположить, что находился он там долго, возможно, несколько лет", - рассказал хирург Роман Колесов. Врачи изъяли инородное тело, не повредив окружающие ткани и органы. Восстановление заняло всего несколько дней, после чего пациента выписали домой. Как гвоздь попал в грудную клетку и долгое время пробыл незамеченным, осталось загадкой – и для врачей, и для самого пострадавшего, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20230605/pulya-1876169356.html

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амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, благовещенск, амурская область