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Норвегия выделит более 92 миллионов долларов на гумпомощь Украине - РИА Новости, 26.09.2023
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13:05 26.09.2023 (обновлено: 13:07 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/gumpomosch-1898702278.html
Норвегия выделит более 92 миллионов долларов на гумпомощь Украине
Норвегия выделит более 92 миллионов долларов на гумпомощь Украине - РИА Новости, 26.09.2023
Норвегия выделит более 92 миллионов долларов на гумпомощь Украине
Власти Норвегии приняли решение выделить миллиард крон (более 92 миллионов долларов) на гуманитарную помощь населению Украины до наступления зимы, сообщило... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T13:05
2023-09-26T13:07
в мире
украина
норвегия
оон
евросоюз
красный крест
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МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение выделить миллиард крон (более 92 миллионов долларов) на гуманитарную помощь населению Украины до наступления зимы, сообщило правительство королевства. "Норвегия выделяет дополнительно миллиард норвежских крон, чтобы обеспечить нуждающимся украинцам доступ к необходимой защите и жизненно важной помощи", - говорится в сообщении. Отмечается, что о выделении помощи заявила глава МИД королевства Анникен Витфельдт на открытии международной гуманитарной встречи по Украине в Осло. Организаторами встречи выступают Норвегия и ЕС. Цель встречи - обсудить гуманитарные проблемы, возникшие в результате военного конфликта, и возможности оказания помощи гражданскому населению. Среди 150 участников - представители украинских властей, ООН, движения Красного Креста, добровольных гуманитарных организаций и стран-доноров. Сообщается, что гуманитарная помощь будет предоставлена через ООН, включая гуманитарный фонд в Украине, и движение Красного Креста. "Эти средства помогут обеспечить наиболее уязвимым слоям населения - детям, беженцам и внутренне перемещенным лицам - жизненно необходимую помощь и доступ к жилью, продовольствию, образованию, медицинскому обслуживанию и психологической поддержке, а также защиту от сексуального и гендерного насилия. Эта поддержка является частью Нансеновской программы", - добавили в правительстве. Власти отмечают, что начиная с февраля 2022 года Норвегия выделила более 3,5 миллиарда крон на гуманитарную поддержку Украины и помощь беженцам в соседних странах.
https://ria.ru/20230919/transportery-1897244674.html
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в мире, украина, норвегия, оон, евросоюз, красный крест
В мире, Украина, Норвегия, ООН, Евросоюз, Красный Крест
Норвегия выделит более 92 миллионов долларов на гумпомощь Украине

Власти Норвегии решили выделить более 92 миллионов долларов на гумпомощь Украине

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкОсло, Норвегия
Осло, Норвегия - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Осло, Норвегия. Архивное фото
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МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение выделить миллиард крон (более 92 миллионов долларов) на гуманитарную помощь населению Украины до наступления зимы, сообщило правительство королевства.
"Норвегия выделяет дополнительно миллиард норвежских крон, чтобы обеспечить нуждающимся украинцам доступ к необходимой защите и жизненно важной помощи", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что о выделении помощи заявила глава МИД королевства Анникен Витфельдт на открытии международной гуманитарной встречи по Украине в Осло. Организаторами встречи выступают Норвегия и ЕС. Цель встречи - обсудить гуманитарные проблемы, возникшие в результате военного конфликта, и возможности оказания помощи гражданскому населению.
Среди 150 участников - представители украинских властей, ООН, движения Красного Креста, добровольных гуманитарных организаций и стран-доноров.
Сообщается, что гуманитарная помощь будет предоставлена через ООН, включая гуманитарный фонд в Украине, и движение Красного Креста. "Эти средства помогут обеспечить наиболее уязвимым слоям населения - детям, беженцам и внутренне перемещенным лицам - жизненно необходимую помощь и доступ к жилью, продовольствию, образованию, медицинскому обслуживанию и психологической поддержке, а также защиту от сексуального и гендерного насилия. Эта поддержка является частью Нансеновской программы", - добавили в правительстве.
Власти отмечают, что начиная с февраля 2022 года Норвегия выделила более 3,5 миллиарда крон на гуманитарную поддержку Украины и помощь беженцам в соседних странах.
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