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Норвегия выделит более 92 миллионов долларов на гумпомощь Украине

Норвегия выделит более 92 миллионов долларов на гумпомощь Украине - РИА Новости, 26.09.2023

Норвегия выделит более 92 миллионов долларов на гумпомощь Украине

Власти Норвегии приняли решение выделить миллиард крон (более 92 миллионов долларов) на гуманитарную помощь населению Украины до наступления зимы, сообщило... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T13:05

2023-09-26T13:05

2023-09-26T13:07

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МУРМАНСК, 26 сен – РИА Новости. Власти Норвегии приняли решение выделить миллиард крон (более 92 миллионов долларов) на гуманитарную помощь населению Украины до наступления зимы, сообщило правительство королевства. "Норвегия выделяет дополнительно миллиард норвежских крон, чтобы обеспечить нуждающимся украинцам доступ к необходимой защите и жизненно важной помощи", - говорится в сообщении. Отмечается, что о выделении помощи заявила глава МИД королевства Анникен Витфельдт на открытии международной гуманитарной встречи по Украине в Осло. Организаторами встречи выступают Норвегия и ЕС. Цель встречи - обсудить гуманитарные проблемы, возникшие в результате военного конфликта, и возможности оказания помощи гражданскому населению. Среди 150 участников - представители украинских властей, ООН, движения Красного Креста, добровольных гуманитарных организаций и стран-доноров. Сообщается, что гуманитарная помощь будет предоставлена через ООН, включая гуманитарный фонд в Украине, и движение Красного Креста. "Эти средства помогут обеспечить наиболее уязвимым слоям населения - детям, беженцам и внутренне перемещенным лицам - жизненно необходимую помощь и доступ к жилью, продовольствию, образованию, медицинскому обслуживанию и психологической поддержке, а также защиту от сексуального и гендерного насилия. Эта поддержка является частью Нансеновской программы", - добавили в правительстве. Власти отмечают, что начиная с февраля 2022 года Норвегия выделила более 3,5 миллиарда крон на гуманитарную поддержку Украины и помощь беженцам в соседних странах.

https://ria.ru/20230919/transportery-1897244674.html

https://ria.ru/20230914/nato-1896359677.html

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в мире, украина, норвегия, оон, евросоюз, красный крест