Гросси встретился с министром энергетики Украины
Гросси заявил главе Минэнерго Украины Галущенко о приверженности поддержке АЭС
© AP Photo / Heinz-Peter BaderГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсетях заявил, что встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко на полях генконференции МАГАТЭ, заявил ему о приверженности поддержке атомных электростанций.
"Встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко на генконференции МАГАТЭ. МАГАТЭ привержено поддержке всех украинских атомных электростанций. Наши постоянные миссии на каждой станции и программа содействия в Херсонской области подчеркивают нашу приверженность ядерной безопасности", - написал Гросси в социальной сети X.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.