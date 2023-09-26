https://ria.ru/20230926/energetika-1898832640.html

Гросси встретился с министром энергетики Украины

Гросси встретился с министром энергетики Украины - РИА Новости, 26.09.2023

Гросси встретился с министром энергетики Украины

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсетях заявил, что встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко на полях генконференции МАГАТЭ, заявил ему РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T21:26

2023-09-26T21:26

2023-09-26T21:26

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энергодар

герман галущенко

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсетях заявил, что встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко на полях генконференции МАГАТЭ, заявил ему о приверженности поддержке атомных электростанций. "Встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко на генконференции МАГАТЭ. МАГАТЭ привержено поддержке всех украинских атомных электростанций. Наши постоянные миссии на каждой станции и программа содействия в Херсонской области подчеркивают нашу приверженность ядерной безопасности", - написал Гросси в социальной сети X. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20230926/zaes-1898671670.html

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