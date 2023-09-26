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Гросси встретился с министром энергетики Украины - РИА Новости, 26.09.2023
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21:26 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/energetika-1898832640.html
Гросси встретился с министром энергетики Украины
Гросси встретился с министром энергетики Украины - РИА Новости, 26.09.2023
Гросси встретился с министром энергетики Украины
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсетях заявил, что встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко на полях генконференции МАГАТЭ, заявил ему РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T21:26
2023-09-26T21:26
в мире
украина
россия
энергодар
герман галущенко
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсетях заявил, что встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко на полях генконференции МАГАТЭ, заявил ему о приверженности поддержке атомных электростанций. "Встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко на генконференции МАГАТЭ. МАГАТЭ привержено поддержке всех украинских атомных электростанций. Наши постоянные миссии на каждой станции и программа содействия в Херсонской области подчеркивают нашу приверженность ядерной безопасности", - написал Гросси в социальной сети X. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, украина, россия, энергодар, герман галущенко, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, сергей шойгу
В мире, Украина, Россия, Энергодар, Герман Галущенко, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Сергей Шойгу
Гросси встретился с министром энергетики Украины

Гросси заявил главе Минэнерго Украины Галущенко о приверженности поддержке АЭС

© AP Photo / Heinz-Peter BaderГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсетях заявил, что встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко на полях генконференции МАГАТЭ, заявил ему о приверженности поддержке атомных электростанций.
"Встретился с министром энергетики Украины Германом Галущенко на генконференции МАГАТЭ. МАГАТЭ привержено поддержке всех украинских атомных электростанций. Наши постоянные миссии на каждой станции и программа содействия в Херсонской области подчеркивают нашу приверженность ядерной безопасности", - написал Гросси в социальной сети X.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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В миреУкраинаРоссияЭнергодарГерман ГалущенкоРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭССергей Шойгу
 
 
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