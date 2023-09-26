https://ria.ru/20230926/deti-1898670124.html

МИД собирает информацию о преступлениях Киева против детей, заявил посол

МИД собирает информацию о преступлениях Киева против детей, заявил посол - РИА Новости, 26.09.2023

МИД собирает информацию о преступлениях Киева против детей, заявил посол

МИД РФ занимается сбором информации о преступлениях в отношении несовершеннолетних со стороны Украины, целый ряд международных организаций используются как... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T11:26

2023-09-26T11:26

2023-09-26T11:26

украина

родион мирошник

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. МИД РФ занимается сбором информации о преступлениях в отношении несовершеннолетних со стороны Украины, целый ряд международных организаций используются как инструмент для доноса фейковой информации о РФ, заявил во вторник посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Мы сейчас активно занимаемся развитием, сбором информации, фиксацией правовой оценки, трансляцией на внешнеполитическую арену нашей позиции, потому что сегодня мы постоянно сталкиваемся с абсолютным перекручиванием позиции (России - ред.)", - сказал Мирошник в ходе заседания комиссии в Госдуме по расследованию преступлений Киева против детей. Он добавил, что Россия сталкивается с тем, что "целый ряд международных организации активно используются как инструмент" для того, чтобы "доносить абсолютно фейковую информацию". "На сегодняшний день у МИД есть достаточно представительств в целом ряде международных организаций, которые занимают очень активную позицию в этом смысле", - отметил дипломат.

https://ria.ru/20230727/donbass-1886728260.html

украина

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украина, родион мирошник, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире