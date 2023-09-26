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МИД собирает информацию о преступлениях Киева против детей, заявил посол - РИА Новости, 26.09.2023
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11:26 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/deti-1898670124.html
МИД собирает информацию о преступлениях Киева против детей, заявил посол
МИД собирает информацию о преступлениях Киева против детей, заявил посол - РИА Новости, 26.09.2023
МИД собирает информацию о преступлениях Киева против детей, заявил посол
МИД РФ занимается сбором информации о преступлениях в отношении несовершеннолетних со стороны Украины, целый ряд международных организаций используются как... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T11:26
2023-09-26T11:26
украина
родион мирошник
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. МИД РФ занимается сбором информации о преступлениях в отношении несовершеннолетних со стороны Украины, целый ряд международных организаций используются как инструмент для доноса фейковой информации о РФ, заявил во вторник посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Мы сейчас активно занимаемся развитием, сбором информации, фиксацией правовой оценки, трансляцией на внешнеполитическую арену нашей позиции, потому что сегодня мы постоянно сталкиваемся с абсолютным перекручиванием позиции (России - ред.)", - сказал Мирошник в ходе заседания комиссии в Госдуме по расследованию преступлений Киева против детей. Он добавил, что Россия сталкивается с тем, что "целый ряд международных организации активно используются как инструмент" для того, чтобы "доносить абсолютно фейковую информацию". "На сегодняшний день у МИД есть достаточно представительств в целом ряде международных организаций, которые занимают очень активную позицию в этом смысле", - отметил дипломат.
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украина, родион мирошник, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Украина, Родион Мирошник, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
МИД собирает информацию о преступлениях Киева против детей, заявил посол

Посол Мирошник: МИД собирает информацию о преступлениях Украины против детей

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. МИД РФ занимается сбором информации о преступлениях в отношении несовершеннолетних со стороны Украины, целый ряд международных организаций используются как инструмент для доноса фейковой информации о РФ, заявил во вторник посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«
"Мы сейчас активно занимаемся развитием, сбором информации, фиксацией правовой оценки, трансляцией на внешнеполитическую арену нашей позиции, потому что сегодня мы постоянно сталкиваемся с абсолютным перекручиванием позиции (России - ред.)", - сказал Мирошник в ходе заседания комиссии в Госдуме по расследованию преступлений Киева против детей.
Он добавил, что Россия сталкивается с тем, что "целый ряд международных организации активно используются как инструмент" для того, чтобы "доносить абсолютно фейковую информацию".
"На сегодняшний день у МИД есть достаточно представительств в целом ряде международных организаций, которые занимают очень активную позицию в этом смысле", - отметил дипломат.
Кадры с пресс-конференции в ДНР на тему ущемления прав детей Донбасса Украиной - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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УкраинаРодион МирошникМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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