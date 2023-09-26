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В Ростовской области встретили бойцов Росгвардии, вернувшихся из зоны СВО - РИА Новости, 26.09.2023
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Ростовская область
 
17:58 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/boytsy-1898797077.html
В Ростовской области встретили бойцов Росгвардии, вернувшихся из зоны СВО
В Ростовской области встретили бойцов Росгвардии, вернувшихся из зоны СВО - РИА Новости, 26.09.2023
В Ростовской области встретили бойцов Росгвардии, вернувшихся из зоны СВО
Бойцов Росгвардии, вернувшихся после выполнения служебно-боевых задач в зоне спецоперации, торжественно встретили в Ростовской области, сообщает правительство... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T17:58
2023-09-26T17:58
ростовская область
ростовская область
василий голубев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Бойцов Росгвардии, вернувшихся после выполнения служебно-боевых задач в зоне спецоперации, торжественно встретили в Ростовской области, сообщает правительство региона. "Сотрудников специальных подразделений Росгвардии, вернувшихся из зоны проведения СВО, торжественно встретили под аккомпанемент военного оркестра штаба Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в сообщении. Мероприятие состоялось на территории народного военно-исторического комплекса "Самбекские высоты". С прибытием домой личный состав поздравил начальник территориального органа Росгвардии Владимир Жигула. Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев по поручению главы региона Василия Голубева передал бойцам слова благодарности за выполнение воинского долга и достижение поставленных задач. "Показателем вашего высочайшего профессионализма стал тот факт, что при выполнении множества служебно-боевых задач вы не понесли безвозвратных потерь. Родина высоко оценила ваши заслуги. За период проведения специальной военной операции за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни, орденами и медалями награждены 120 офицеров и прапорщиков Росгвардии", - приводятся в сообщении слова Корнеева. В завершение встречи в торжественной обстановке бойцам вручили государственные, ведомственные и региональные награды и благодарности.
https://ria.ru/20230903/intsident-1893982380.html
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ростовская область, василий голубев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Ростовская область , Ростовская область, Василий Голубев, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)

В Ростовской области встретили бойцов Росгвардии, вернувшихся из зоны СВО

© Фото : Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской областиТоржественная встреча сотрудников специальных подразделений Росгвардии, вернувшихся из зоны проведения СВО, на территории Народного военно-исторического комплекса "Самбекские высоты"
Торжественная встреча сотрудников специальных подразделений Росгвардии, вернувшихся из зоны проведения СВО, на территории Народного военно-исторического комплекса Самбекские высоты - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© Фото : Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области
Торжественная встреча сотрудников специальных подразделений Росгвардии, вернувшихся из зоны проведения СВО, на территории Народного военно-исторического комплекса "Самбекские высоты"
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 сен - РИА Новости. Бойцов Росгвардии, вернувшихся после выполнения служебно-боевых задач в зоне спецоперации, торжественно встретили в Ростовской области, сообщает правительство региона.
«
"Сотрудников специальных подразделений Росгвардии, вернувшихся из зоны проведения СВО, торжественно встретили под аккомпанемент военного оркестра штаба Южного округа войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в сообщении. Мероприятие состоялось на территории народного военно-исторического комплекса "Самбекские высоты".
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С прибытием домой личный состав поздравил начальник территориального органа Росгвардии Владимир Жигула. Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев по поручению главы региона Василия Голубева передал бойцам слова благодарности за выполнение воинского долга и достижение поставленных задач.
«
"Показателем вашего высочайшего профессионализма стал тот факт, что при выполнении множества служебно-боевых задач вы не понесли безвозвратных потерь. Родина высоко оценила ваши заслуги. За период проведения специальной военной операции за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, в условиях, сопряженных с риском для жизни, орденами и медалями награждены 120 офицеров и прапорщиков Росгвардии", - приводятся в сообщении слова Корнеева.
В завершение встречи в торжественной обстановке бойцам вручили государственные, ведомственные и региональные награды и благодарности.
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Ростовская областьРостовская областьВасилий ГолубевФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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