https://ria.ru/20230926/bomboubezhische-1898728494.html
Развожаев назвал идиотизмом случай, когда детей не пустили в бомбоубежище
Развожаев назвал идиотизмом случай, когда детей не пустили в бомбоубежище - РИА Новости, 26.09.2023
Развожаев назвал идиотизмом случай, когда детей не пустили в бомбоубежище
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал запредельным идиотизмом ситуацию, когда группу взрослых с детьми не пустили в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:22
2023-09-26T14:22
2023-09-26T14:22
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765662108_0:132:2996:1817_1920x0_80_0_0_e7724bc285bc0101b6a1274295951252.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал запредельным идиотизмом ситуацию, когда группу взрослых с детьми не пустили в бомбоубежище во время воздушной тревоги, и пообещал жесткое разбирательство. "Случай, который произошел накануне в ДКР (Дворец культуры рыбаков - ред.), когда охранник попросил людей уйти из здания и идти в "свои" укрытия, — запредельный идиотизм, либо сознательное вредительство. С таким будем разбираться жестко", - написал Развожаев. Ранее в соцсетях появилось видео стоящей в вечернее время на улице группы взрослых с детьми перед зданием севастопольского Дворца культуры рыбаков. В это время слышно, как звучит воздушная тревога. Автор видео утверждает, что их выгнали из ДКР на улицу, несмотря на то, что в здании есть укрытие. Охранник на видео, сославшись на распоряжение главного инженера, заявил, что укрытие предназначено только для сотрудников, и посоветовал людям идти в бомбоубежища в своих домах.
https://ria.ru/20230925/sevastopol-1898559182.html
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765662108_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_a4431bee5364620dd8d4abf98e35ecfd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, севастополь, михаил развожаев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Развожаев назвал идиотизмом случай, когда детей не пустили в бомбоубежище
Развожаев пообещал разобраться с теми, кто не пустил детей в бомбоубежище
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале
назвал запредельным идиотизмом ситуацию, когда группу взрослых с детьми не пустили в бомбоубежище во время воздушной тревоги, и пообещал жесткое разбирательство.
"Случай, который произошел накануне в ДКР (Дворец культуры рыбаков - ред.), когда охранник попросил людей уйти из здания и идти в "свои" укрытия, — запредельный идиотизм, либо сознательное вредительство. С таким будем разбираться жестко", - написал Развожаев.
Ранее в соцсетях появилось видео стоящей в вечернее время на улице группы взрослых с детьми перед зданием севастопольского Дворца культуры рыбаков. В это время слышно, как звучит воздушная тревога. Автор видео утверждает, что их выгнали из ДКР на улицу, несмотря на то, что в здании есть укрытие. Охранник на видео, сославшись на распоряжение главного инженера, заявил, что укрытие предназначено только для сотрудников, и посоветовал людям идти в бомбоубежища в своих домах.
Власти Севастополя выработали алгоритм оповещения об угрозе воздушных атак