https://ria.ru/20230926/bomboubezhische-1898728494.html

Развожаев назвал идиотизмом случай, когда детей не пустили в бомбоубежище

Развожаев назвал идиотизмом случай, когда детей не пустили в бомбоубежище - РИА Новости, 26.09.2023

Развожаев назвал идиотизмом случай, когда детей не пустили в бомбоубежище

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал запредельным идиотизмом ситуацию, когда группу взрослых с детьми не пустили в... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T14:22

2023-09-26T14:22

2023-09-26T14:22

специальная военная операция на украине

безопасность

севастополь

михаил развожаев

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал запредельным идиотизмом ситуацию, когда группу взрослых с детьми не пустили в бомбоубежище во время воздушной тревоги, и пообещал жесткое разбирательство. "Случай, который произошел накануне в ДКР (Дворец культуры рыбаков - ред.), когда охранник попросил людей уйти из здания и идти в "свои" укрытия, — запредельный идиотизм, либо сознательное вредительство. С таким будем разбираться жестко", - написал Развожаев. Ранее в соцсетях появилось видео стоящей в вечернее время на улице группы взрослых с детьми перед зданием севастопольского Дворца культуры рыбаков. В это время слышно, как звучит воздушная тревога. Автор видео утверждает, что их выгнали из ДКР на улицу, несмотря на то, что в здании есть укрытие. Охранник на видео, сославшись на распоряжение главного инженера, заявил, что укрытие предназначено только для сотрудников, и посоветовал людям идти в бомбоубежища в своих домах.

https://ria.ru/20230925/sevastopol-1898559182.html

севастополь

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, севастополь, михаил развожаев, ситуация в днр и лнр