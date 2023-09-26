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Развожаев назвал идиотизмом случай, когда детей не пустили в бомбоубежище - РИА Новости, 26.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 26.09.2023
https://ria.ru/20230926/bomboubezhische-1898728494.html
Развожаев назвал идиотизмом случай, когда детей не пустили в бомбоубежище
Развожаев назвал идиотизмом случай, когда детей не пустили в бомбоубежище - РИА Новости, 26.09.2023
Развожаев назвал идиотизмом случай, когда детей не пустили в бомбоубежище
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал запредельным идиотизмом ситуацию, когда группу взрослых с детьми не пустили в... РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T14:22
2023-09-26T14:22
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
михаил развожаев
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал запредельным идиотизмом ситуацию, когда группу взрослых с детьми не пустили в бомбоубежище во время воздушной тревоги, и пообещал жесткое разбирательство. "Случай, который произошел накануне в ДКР (Дворец культуры рыбаков - ред.), когда охранник попросил людей уйти из здания и идти в "свои" укрытия, — запредельный идиотизм, либо сознательное вредительство. С таким будем разбираться жестко", - написал Развожаев. Ранее в соцсетях появилось видео стоящей в вечернее время на улице группы взрослых с детьми перед зданием севастопольского Дворца культуры рыбаков. В это время слышно, как звучит воздушная тревога. Автор видео утверждает, что их выгнали из ДКР на улицу, несмотря на то, что в здании есть укрытие. Охранник на видео, сославшись на распоряжение главного инженера, заявил, что укрытие предназначено только для сотрудников, и посоветовал людям идти в бомбоубежища в своих домах.
https://ria.ru/20230925/sevastopol-1898559182.html
севастополь
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безопасность, севастополь, михаил развожаев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Развожаев назвал идиотизмом случай, когда детей не пустили в бомбоубежище

Развожаев пообещал разобраться с теми, кто не пустил детей в бомбоубежище

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Михаил Развожаев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале назвал запредельным идиотизмом ситуацию, когда группу взрослых с детьми не пустили в бомбоубежище во время воздушной тревоги, и пообещал жесткое разбирательство.
"Случай, который произошел накануне в ДКР (Дворец культуры рыбаков - ред.), когда охранник попросил людей уйти из здания и идти в "свои" укрытия, — запредельный идиотизм, либо сознательное вредительство. С таким будем разбираться жестко", - написал Развожаев.
Ранее в соцсетях появилось видео стоящей в вечернее время на улице группы взрослых с детьми перед зданием севастопольского Дворца культуры рыбаков. В это время слышно, как звучит воздушная тревога. Автор видео утверждает, что их выгнали из ДКР на улицу, несмотря на то, что в здании есть укрытие. Охранник на видео, сославшись на распоряжение главного инженера, заявил, что укрытие предназначено только для сотрудников, и посоветовал людям идти в бомбоубежища в своих домах.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСевастопольМихаил РазвожаевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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