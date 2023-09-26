https://ria.ru/20230926/blinovskaya-1898687206.html

ФНС разблокировала один из счетов Блиновской

ФНС разблокировала один из счетов Блиновской - РИА Новости, 26.09.2023

ФНС разблокировала один из счетов Блиновской

Налоговая сняла ограничения со счета блогера Елены Блиновской, заблокированного из-за несвоевременно сданной отчетности, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T12:20

2023-09-26T12:20

2023-09-26T15:23

федеральная налоговая служба (фнс россии)

елена блиновская

следственный комитет россии (ск рф)

шоубиз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884814663_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_e375fd65e3cca9c37bd67e761d3fb3a7.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Налоговая сняла ограничения со счета блогера Елены Блиновской, заблокированного из-за несвоевременно сданной отчетности, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Сальникова. "Этот счет не был под арестом. Просто из-за домашнего ареста она не смогла вовремя сдать отчетность, поэтому ФНС обратилась в банк за наложением ограничений. Когда отчетность была сдана, ограничения сняли", — сказала юрист.Сальникова пояснила, что те счета и имущество, на которые арест был наложен судом, остаются под обеспечительными мерами. По ее словам, "следствие действует само по себе, ФНС — сама по себе". Как ранее заявляла Сальникова, суд арестовал активы блогера и имущество связанных с ней компаний примерно на 64 миллиарда рублей. На момент вынесения решения были арестованы 50 банковских счетов.При этом сумма претензий прокуратуры к ней кратно меньше — 918 миллионов рублей. На сегодняшний день, по заявлению защиты, находящаяся под домашним арестом Блиновская доплатила 55 миллионов рублей налогов. По данным СК, Блиновская уходила от уплаты налогов с доходов от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ. Часть ущерба, а именно 43 миллиона рублей, Блиновская отмыла, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года, полагает следствие. Вторым фигурантом дела стал муж блогера Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.

https://ria.ru/20230703/blogery-1881932316.html

https://ria.ru/20230703/shtraf-1881807173.html

https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная налоговая служба (фнс россии), елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)