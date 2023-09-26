https://ria.ru/20230926/blinovskaya-1898687206.html
ФНС разблокировала один из счетов Блиновской
ФНС разблокировала один из счетов Блиновской - РИА Новости, 26.09.2023
ФНС разблокировала один из счетов Блиновской
Налоговая сняла ограничения со счета блогера Елены Блиновской, заблокированного из-за несвоевременно сданной отчетности, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T12:20
2023-09-26T12:20
2023-09-26T15:23
федеральная налоговая служба (фнс россии)
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
шоубиз
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МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Налоговая сняла ограничения со счета блогера Елены Блиновской, заблокированного из-за несвоевременно сданной отчетности, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Сальникова. "Этот счет не был под арестом. Просто из-за домашнего ареста она не смогла вовремя сдать отчетность, поэтому ФНС обратилась в банк за наложением ограничений. Когда отчетность была сдана, ограничения сняли", — сказала юрист.Сальникова пояснила, что те счета и имущество, на которые арест был наложен судом, остаются под обеспечительными мерами. По ее словам, "следствие действует само по себе, ФНС — сама по себе". Как ранее заявляла Сальникова, суд арестовал активы блогера и имущество связанных с ней компаний примерно на 64 миллиарда рублей. На момент вынесения решения были арестованы 50 банковских счетов.При этом сумма претензий прокуратуры к ней кратно меньше — 918 миллионов рублей. На сегодняшний день, по заявлению защиты, находящаяся под домашним арестом Блиновская доплатила 55 миллионов рублей налогов. По данным СК, Блиновская уходила от уплаты налогов с доходов от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ. Часть ущерба, а именно 43 миллиона рублей, Блиновская отмыла, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года, полагает следствие. Вторым фигурантом дела стал муж блогера Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.
https://ria.ru/20230703/blogery-1881932316.html
https://ria.ru/20230703/shtraf-1881807173.html
https://ria.ru/20230508/blogery-1870029103.html
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федеральная налоговая служба (фнс россии), елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)
Федеральная налоговая служба (ФНС России), Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ), Шоубиз
ФНС разблокировала один из счетов Блиновской
ФНС сняла ограничения с одного из счетов блогера Блиновской
МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Налоговая сняла ограничения со счета блогера Елены Блиновской, заблокированного из-за несвоевременно сданной отчетности, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Сальникова.
"Этот счет не был под арестом. Просто из-за домашнего ареста она не смогла вовремя сдать отчетность, поэтому ФНС
обратилась в банк за наложением ограничений. Когда отчетность была сдана, ограничения сняли", — сказала юрист.
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Сальникова пояснила, что те счета и имущество, на которые арест был наложен судом, остаются под обеспечительными мерами.
По ее словам, "следствие действует само по себе, ФНС — сама по себе".
Как ранее заявляла Сальникова, суд арестовал активы блогера и имущество связанных с ней компаний примерно на 64 миллиарда рублей. На момент вынесения решения были арестованы 50 банковских счетов.
При этом сумма претензий прокуратуры к ней кратно меньше — 918 миллионов рублей. На сегодняшний день, по заявлению защиты, находящаяся под домашним арестом Блиновская доплатила 55 миллионов рублей налогов.
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По данным СК
, Блиновская уходила от уплаты налогов с доходов от продажи учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ. Часть ущерба, а именно 43 миллиона рублей, Блиновская отмыла, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года, полагает следствие.
Вторым фигурантом дела стал муж блогера Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.
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