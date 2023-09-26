https://ria.ru/20230926/bezhentsy-1898608052.html
Германия более чем вдвое сократит федеральные расходы на беженцев
Германия более чем вдвое сократит федеральные расходы на беженцев - РИА Новости, 26.09.2023
Германия более чем вдвое сократит федеральные расходы на беженцев
Правительство Германии планирует в следующем году более чем в два раза сократить средства, выделяемые федеральным землям на прием и интеграцию беженцев. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T00:05
2023-09-26T00:05
2023-09-26T00:08
германия
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роберт хабек
в мире
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство Германии планирует в следующем году более чем в два раза сократить средства, выделяемые федеральным землям на прием и интеграцию беженцев. "Германия планирует в следующем году вдвое сократить федеральную помощь, выделяемую землям для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев, в рамках мер по сокращению бюджета на фоне стремительно растущей инфляции после нескольких лет щедрых расходов", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на два правительственных источника.По данным агентства, Берлин проинформировал федеральные земли о том, что в 2024 году правительство планирует выделить на беженцев максимум 1,7 миллиарда евро, что более чем вдвое меньше, чем в 2023 году (3,75 миллиарда евро). Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что многие муниципалитеты в Германии уже не в состоянии предоставить кров прибывающим в страну мигрантам.
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германия, берлин (город), роберт хабек, в мире
Германия, Берлин (город), Роберт Хабек, В мире
Германия более чем вдвое сократит федеральные расходы на беженцев
Reuters: ФРГ в 2024 году более чем вдвое урежет федеральные расходы на беженцев