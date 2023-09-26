Рейтинг@Mail.ru
Германия более чем вдвое сократит федеральные расходы на беженцев - РИА Новости, 26.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:05 26.09.2023 (обновлено: 00:08 26.09.2023)
https://ria.ru/20230926/bezhentsy-1898608052.html
Германия более чем вдвое сократит федеральные расходы на беженцев
Германия более чем вдвое сократит федеральные расходы на беженцев - РИА Новости, 26.09.2023
Германия более чем вдвое сократит федеральные расходы на беженцев
Правительство Германии планирует в следующем году более чем в два раза сократить средства, выделяемые федеральным землям на прием и интеграцию беженцев. РИА Новости, 26.09.2023
2023-09-26T00:05
2023-09-26T00:08
германия
берлин (город)
роберт хабек
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_0:171:3071:1898_1920x0_80_0_0_f041916401715e52fc7aa9a6bc5d87bb.jpg
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство Германии планирует в следующем году более чем в два раза сократить средства, выделяемые федеральным землям на прием и интеграцию беженцев. &quot;Германия планирует в следующем году вдвое сократить федеральную помощь, выделяемую землям для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев, в рамках мер по сокращению бюджета на фоне стремительно растущей инфляции после нескольких лет щедрых расходов&quot;, - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на два правительственных источника.По данным агентства, Берлин проинформировал федеральные земли о том, что в 2024 году правительство планирует выделить на беженцев максимум 1,7 миллиарда евро, что более чем вдвое меньше, чем в 2023 году (3,75 миллиарда евро). Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что многие муниципалитеты в Германии уже не в состоянии предоставить кров прибывающим в страну мигрантам.
https://ria.ru/20230908/nyu-york-1894867347.html
германия
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151810/41/1518104154_17:0:2746:2047_1920x0_80_0_0_2f83faca07ef828f8c0e22c02a377167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, берлин (город), роберт хабек, в мире
Германия, Берлин (город), Роберт Хабек, В мире
Германия более чем вдвое сократит федеральные расходы на беженцев

Reuters: ФРГ в 2024 году более чем вдвое урежет федеральные расходы на беженцев

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Правительство Германии планирует в следующем году более чем в два раза сократить средства, выделяемые федеральным землям на прием и интеграцию беженцев.
«

"Германия планирует в следующем году вдвое сократить федеральную помощь, выделяемую землям для покрытия расходов на прием и интеграцию беженцев, в рамках мер по сокращению бюджета на фоне стремительно растущей инфляции после нескольких лет щедрых расходов", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на два правительственных источника.

По данным агентства, Берлин проинформировал федеральные земли о том, что в 2024 году правительство планирует выделить на беженцев максимум 1,7 миллиарда евро, что более чем вдвое меньше, чем в 2023 году (3,75 миллиарда евро).
Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что многие муниципалитеты в Германии уже не в состоянии предоставить кров прибывающим в страну мигрантам.
Прохожие на улице Бродвей в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Мэр Нью-Йорка предрек городу уничтожение из-за засилья мигрантов
8 сентября, 00:36
 
ГерманияБерлин (город)Роберт ХабекВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала